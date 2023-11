Arbeitslosigkeit im Bezirk Amstetten steigt, viele Stellen unbesetzt

„Verglichen mit dem Oktober vor der Corona-Krise im Jahr 2019 verzeichnen wir aber weiterhin noch immer ein Minus in der Arbeitslosigkeit von knapp mehr als 10 Prozent", analysiert AMS-Geschäftsstellenleiter Harald Vetter.

Langzeitarbeitslosigkeit um fast ein Drittel reduziert

Trotz steigender Arbeitslosigkeit geht die Zahl der Langzeitarbeitslosen im Arbeitsmarktbezirk Amstetten weiter zurück. Gegenüber Oktober 2022 konnte die Langzeitarbeitslosigkeit mit einem Minus von 30,6 Prozent wieder deutlich reduziert werden, gegenüber dem Vorkrisenniveau sogar um 53,9 Prozent. Während der Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen Jobsuchenden in Niederösterreich 12,3 Prozent beträgt, ist dieses Ergebnis im Arbeitsmarktbezirk mit 7 Prozent an der Gesamtarbeitslosigkeit deutlich besser.

Der demographische Wandel bildet sich deutlich in der Zusammensetzung arbeitsloser Personen ab: Mittlerweile ist bereits mehr als jede Dritte beim AMS Amstetten arbeitslos vorgemerkte Person 50 Jahre und älter. Rund 54 Prozent von ihnen haben gesundheitliche Probleme.

Vor zehn Jahren lag dieser Anteil bei „nur" rund 44 Prozent. Gleichzeitig hält die starke Arbeitskräftenachfrage weiterhin an. Aktuell sind im Arbeitsmarktbezirk Amstetten mehr als 1.400 freie Stellen gemeldet.

„In Zeiten von geringerem Arbeitskräfteangebot muss die Generation 50 plus in der Personalsuche von Unternehmen eine zunehmend wichtigere Ressource darstellen. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, Unternehmen in diese Richtung beim Recruiting zu sensibilisieren“, unterstreicht Harald Vetter.