Trendwende im Bezirk Amstetten: Arbeitslosigkeit im Juli gestiegen

3,1 % Arbeitslosenquote Ende Juni bedeuteten de facto noch Vollbeschäftigung im Bezirk. Verglichen mit dem NÖ-Durchschnitt mit einer Quote von 5,1 % zeigt sich die gute Arbeitsmarktlage auch noch in der Verweildauer von Personen in Arbeitslosigkeit. Sie betrug im 1. Halbjahr in Amstetten 87 Tage, im NÖ-Schnitt 117 Tage, also um einen Monat länger. „Der Rückgang der Arbeitslosenzahlen ist aber auch im Bezirk Amstetten mit Beginn des 3. Quartals vorbei. Das schwache Wirtschaftswachstum sorgt Ende Juli für einen Anstieg der Arbeitslosigkeit", berichtet Harald Vetter, Geschäftsstellenleiter AMS Amstetten. Im Vergleich zu Ende Juli 2022 ist die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen beim AMS Amstetten um 54 Personen (+ 3,4 %) gestiegen. Insgesamt waren Ende Juli 1.633 Personen (805 Frauen, 828 Männer) beim AMS arbeitslos vorgemerkt. „Das sind mit Minus 16,5 % noch immer deutlich weniger vorgemerkte Arbeitslose als im Vorkrisen-Jahr 2019, denn da waren 1.955 Personen arbeitslos vorgemerkt", sagt Vetter.

Auch die Nachfrage der Betriebe nach Arbeitskräften geht zurück. Ende Juli waren 1.603 freie Stellen beim AMS Amstetten ausgeschrieben, das sind um 15,5 % weniger als im Juli des Vorjahrs. Hoch war bislang die Dynamik am Arbeitsmarkt in der Region. „Insgesamt konnten im laufenden Jahr bereits 3.300 gemeldete offene Stellen bei Betrieben des Bezirks (das sind gegenüber 2022 um 17 Prozent mehr) mit geeigneten Arbeitskräften besetzt werden“, sagt Vetter. Trotz steigender Arbeitslosenzahlen geht die Langzeitarbeitslosigkeit erfreulicherweise weiterhin zurück. Sie ist im Bezirk im Vergleich zum Juli 2022 um 43 % gesunken. „Trotzdem gestaltet sich unsere Vermittlungsarbeit zwischen Arbeitskräften und offenen Jobs zunehmend herausfordernd, denn mehr als 70 % aller langzeitarbeitslosen Personen beim AMS Amstetten haben Vermittlungseinschränkungen wie gesundheitliche Probleme und 75 % sind älter als 50 Jahre. Die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit bleibt daher weiter ganz oben auf unserer Agenda“, verspricht Vetter.

Arbeitsmarktdaten im Bezirk Amstetten Ende Juli 2023 (Vergleich zu Ende Juli 2022):