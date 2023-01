Unabhängiger Bauernverband Amstetten: Zehn Anträge eingebracht

Am Hof des Landeskammerrates Herbert Hochwallner fanden sich die Bezirkskammerräte des Unabhängigen Bauernverbandes (UBV) ein, um auf die Aktivitäten des abgelaufenen Jahres zurückzublicken und Pläne für 2023 zu schmieden. Bei den zehn 2022 bei zwei Vollversammlungen der Bezirksbauernkammer eingebrachten Anträgen ging es neben der Forderung nach sparsamem und zweckmäßigem Umgang mit Kammergeldern um die EU-Taxonomie-Verordnung und damit die Definition von ökologischer Nachhaltigkeit. Einer der weiteren Schwerpunkte bezog sich auch auf die Nachverhandlungen zum GAP-Strategieplan. Es brauche wie in jeder anderen Branche die Abgeltung der Inflation, derzeit aber gebe es diese weder bei Ausgleichszahlungen noch bei Erzeugerpreisen. Langjährige Forderungen beziehen sich auf zwingende Produkt-Herkunftskennzeichnung für Gastronomie und Hotellerie, auf echte Kontrolle der importierten Lebensmittel sowie Leistungsabgeltungen in Bezug auf angemessene Bewertungen pro Hektar Kulturland. Auch die Speicherung von CO₂ und Erzeugung von Sauerstoff sollten honoriert werden. Unzufriedenheit herrscht vor allem aber über die vorgesehene Satellitenüberwachung sowie mit den Entwicklungen am Energiemarkt und den steigenden Betriebsmittelkosten.

Der UBV will am Hof von Hochwallner bei Einladungen der Spitzenkandidaten über die für den Landtag kandidierenden Parteien informieren. Die wahlberechtigte Bevölkerung ist willkommen. Termine: 11. Jänner, 16 Uhr: KPÖ, 12. Jänner, 11 Uhr: Dein Ziel, 13. Jänner, 9 Uhr: FPÖ, 13.30 Uhr: SPÖ, 15.30 Uhr: NEOS, 15. Jänner, 15.30 Uhr: MFG, 19. Jänner, 13 Uhr: Grüne.

