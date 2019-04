Während die Bauarbeiten an der Tagesbetreuung für Menschen mit Behinderung zügig voranschreiten, ist bereits die Idee für das nächste Projekt geboren: Betreutes Wohnen – ebenfalls für Menschen mit Behinderung. Derzeit befindet man sich allerdings noch mitten in der Planungsphase und bei der Bedarfserhebung. „Die Diakonie Oberösterreich hat mit dem Betreuer der Tagesbetreuung – der Gesellschaft für ganzheitliche Förderung und Therapie (GFGF) – bereits Kontakt aufgenommen und beide Seiten waren sich über den Sinn dieses Projektes einig.

Der letzte Stand ist, dass es Betreutes Wohnen für insgesamt 24 Menschen geben soll. Aufgeteilt in je zwei Einheiten für acht und je zwei Einheiten für vier Klienten. Wie lange es aber bis zur Umsetzung dauert, kann man noch nicht absehen“, erklärt Bürgermeister Hannes Pressl. Die Diakonie habe jedenfalls zwei Gründstücke in Ardagger angesehen, die sich für die Projektumsetzung eignen würden.

Entscheidend dabei ist, ob es auch ausreichend Bedarf gibt. So hat – wie Pressl berichtet – das Land Niederösterreich die Idee bereits geprüft und der Diakonie den Auftrag gegeben, ein konkretes Projekt zu erarbeiten. „Interessant wäre das Ganze sicher für Menschen, die ihre Söhne oder Töchter viele Jahre lang betreut haben und an ihre Grenzen stoßen. Das Projekt kann ein Anstoß sein, auch eine solche Wohnform anzudenken.“ Immerhin benötige eine derart große Investition einen laufenden Betrieb mit einer gewissen Klientenzahl. Wenn also jemand Interesse an einem Platz hat, kann er oder sie gerne mit dem Verein Lebenschance Mostviertel Kontakt aufnehmen. All das hilft um abzuschätzen, wie groß die Nachfrage nach Plätzen wäre“, führt Pressl weiter aus. Möglich ist dies bei Karl Zöchlinger unter 0660/466 68 00 oder per E-Mail an lebenschance.mostviertel@gmail.com. Auch die Gemeinde Ardagger steht für Anfragen zur Verfügung.

„Wie lange es bis zur Umsetzung noch dauert, kann man derzeit nicht absehen."

Ardaggers Ortschef Hannes Pressl über den Fortschritt des Projektes

Für Karl Zöchlinger vom Verein Lebenschance Mostviertel ist klar, dass ausreichend Bedarf gegeben ist. „Neben den Wohnmöglichkeiten gibt es auch Plätze für Kurzzeitpflege. Das Ganze steht allen Menschen mit Behinderung, egal ob jung oder alt, offen. Natürlich können von der Wohnstätte auch die Tagesbetreuungseinrichtung in Ardagger, das Assist Amstetten oder andere Einrichtungen besucht werden. Die Klienten sollen alle einen geregelten Tagesablauf haben.“

Ein weiterer Vorteil für die künftigen Bewohner sei die ruhige, ländliche Umgebung. „Das Betreubare Wohnen wird aber zugleich mitten im Siedlungsbereich entstehen und nicht irgendwo am Rand. Das wird gut funktionieren“, ist Pressl überzeugt. In der Tagesbetreuung, die heuer fertiggestellt werden soll, sind übrigens noch drei Plätze der Pflegestufen 3 bis 5 frei. Insgesamt wird die Einrichtung zwanzig Menschen mit schweren Behinderungen und fünf Menschen mit schweren Behinderungen Platz bieten.