„Der letzte Tanz“: Neue Single von Starmaniak Martin Furtlehner

NÖN: Was hat dich zu dieser Single inspiriert?

Martin Furtlehner: Der Song erzählt von meinem eigenen Leben, von einer Begegnung, welche zu einer Liebe führt, die so intensiv ist, dass sie einem Angst macht. Diese Liebe erfüllt einen aber trotzdem mit Glück und Zuversicht. Man hofft, dass sie dem Leben standhält, egal was passiert und dass man den letzten Tanz mit dieser einen Person haben kann.

Wie war deine Zeit nach Starmania?

Martin: Es war sehr schön, wieder in das „normale“ Leben zurückzukehren. Zwar waren die letzten Wochen bestimmt von sehr viel Arbeit. Aber ich hatte auch endlich wieder die Gelegenheit, Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen, was ich sehr genossen habe.

Würdest du eine Casting-Show wie Starmania empfehlen?

Martin: Man sollte mit einem klaren Ziel an die Sache herangehen und sich über seine Motive bewusst sein. So eine Castingshow kann sehr anstrengend werden und einem einiges abverlangen. Die Erfahrung, die man dort sammelt, und die Kontakte, welche man knüpft, sind aber für jeden Musiker von großem Wert.

Welche Pläne hast du jetzt?

Martin: Ich habe vor mich in den nächsten Monaten einfach auf die Musik zu konzentrieren und immer wieder mal etwas von mir hören zu lassen. Daneben gibt es auch noch viele andere Dinge in der Musikbranche, welche mich interessieren.

Wie viel Zeit in der Woche verbringst du mit Musik?

Martin: Ich schreibe jeden Tag an neuen Songs und bin dabei, eine kleine Promo-Tour als Solo-Künstler auf die Beine zu stellen. Wann diese sein wird und wie oft ich wo zu sehen sein werde, kann ich aber noch nicht mit euch teilen.

Was würdest du deinen Fans gerne mitteilen?

Martin: Ich würde mich gerne bei allen Menschen bedanken, die meine Reise bei Starmania verfolgt und unterstützt haben und jetzt den Schritt in eine eigenständige Musikkarriere mit mir gehen. Danke, dass ihr meine Musik hört und und es mir ermöglicht, das zu machen, was ich liebe! Am 15. Juni erscheint das Musikvideo zu „Der letzte Tanz“, und ich verspreche, das wird ganz groß!

