Bereits in den letzten Jahren hat die Gemeinde Ardagger bei der Breitbandmilliarde des Bundes drei Projekte mit einem Gesamtvolumen von 2,8 Millionen Euro zum Ausbau der Glasfaserversorgung eingereicht und entsprechende Förderzusagen erhalten. Da die Förderung 50 Prozent beträgt und auch entsprechende Bürgermittel der Gemeinde notwendig sind, stand man nun vor der Frage, wie und ob der Ausbau gestartet wird.

Der Gemeinderat fasste in seiner jüngsten Sitzung einen einstimmigen Grundsatzbeschluss, bis 2023 3,1 Millionen Euro zu investieren. Die Summe besteht aus jenen 2,8 Millionen förderbaren Investitionen und 300.000 Euro nicht förderbaren Investitionen.

„Ausbau ist eine massive Vorleistung“

„Unser Ziel ist es, den ländlichen Raum langfristig vollflächig zu versorgen. Der Ausbau ist eine massive Vorleistung der Gemeinde. Wir gehen aber davon aus, dass die Nachfrage nach Glasfaserversorgung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten aufgrund des steigenden Datenvolumens stark ansteigen wird und es somit auch wieder entsprechende Einnahmen geben wird“, erklärt Bürgermeister Hannes Pressl.

Begonnen wird in Stephanshart bereits ab Herbst. Weiters werden 2019 der Ausbau in Ardagger Markt und 2020 der Bereich zwischen Markt und Stift sowie der Bereich Winkling und Felleismühle in Angriff genommen. Für Randbereiche überlegt man seitens der Gemeinde, weitere Förderprojekte einzureichen. Im Budget 2019 ist von den 3,1 Millionen bereits 1 Million veranschlagt.

Zusätzlich zu den Förderungen wird die Gemeinde Ardagger zur Ausfinanzierung ein Darlehen von etwa 1,5 Millionen Euro aufnehmen.