Ardagger Markt Wäschetrockner ging in Flammen auf: Großbrand verhindert

Lesezeit: 2 Min RA Red. Amstetten

D urch Glück im Unglück konnte eine Großbrand in einem Anwesen in Ardagger Markt verhindert werden. Die Hausbesitzerin gewahrte am Donnerstagnachmittag zufällig starken Rauch der aus der Waschküche drang. Als sie die Tür zu dem Raum öffnete sah sie aus der Rückseite des Wäschetrockner Flammen schlagen.