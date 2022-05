Martin Furtlehner über Starmania: „War ein super Sprungbrett“

Werbung

Die letzte Show vor dem Finale war für Martin Furtlehner bei Starmania Endstation. Bei seinen drei Auftritten zeigte er am Freitag viele Facetten. Berührte mit „Lay Me Down“ von Sam Smith, „shakte“ im Duett mit Stefan Eigner zu „Classic“ von MKTO und zeigte viel Bühnenpräsenz bei „The Power of Love“ von „Huey Lewis and the News“. Gereicht hat es am Ende dann doch nicht für den Aufstieg.

„Ich habe den Abend als tolle Show empfunden. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass ich ins Finale komme, wenn man so knapp davor ist. Aber wirklich enttäuscht bin ich nicht. Ich war unter den ersten Vier und habe sehr viel mitnehmen können“, blickt der Sänger aus Ardagger zurück. Ganz zu Ende ist Martin Furtlehners Starmania-Karriere allerdings noch nicht.

So steht er am Freitag beim Finale noch bei einem Gruppenauftritt auf der Bühne. Dann geht es rasant weiter. „Ende Mai soll es einen Musik-Release geben. Es ist alles eingesungen, jetzt wird gemixt und gemastert. Ich bin sehr happy und arbeite hier mit Sony zusammen. Starmania war ein super Sprungbrett, ich konnte viele Kontakte knüpfen“, blickt Martin Furtlehner bereits in die Zukunft.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.