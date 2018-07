Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich waren ein Pkw und ein Motorrad kollidiert. Der Lenker der Maschine und seine Mitfahrerin wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Die Kollision hatte sich an der Kreuzung zweier Landesstraßen ereignet. Am Steuer des Autos saß laut Polizei ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten. Der 33 Jahre alte Motorradlenker aus dem Bezirk Freistadt wurde in das Landesklinikum Amstetten transportiert. Seine 34-jährige Mitfahrerin aus Linz wurde von "Christophorus 15" in das UKH in der oberösterreichischen Landeshauptstadt geflogen.