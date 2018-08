Von 23. bis 26. August gehen in Ardagger an der Donau die 62. NÖ Landeswasserdienstleistungsbewerbe über die Bühne. Die Wettkämpfe beginnen am Donnerstag, dem ersten Bewerbstag, gleich mit der Königsdisziplin: dem Wasserdienstleistungsabzeichen in Gold (WDLA Gold).

Neben den bis zu 50 Startern aus dem ganzen Bundesland trainieren auch fünf Feuerwehrer aus Ardagger für die Gold-Wertung: Roman Pfaffen-eder (36), Ewald Schaurhofer (35, beide FF Ardagger Markt), Matthias Lienbacher (27), Andreas Hiesberger (33, beide FF Ardagger Stift) und Lukas Preitfellner (27, FF Stefanshart). Seit Mai bereitet sich das Quintett auf die diversen Aufgaben des WDLA Gold vor. „Es ist eine große Herausforderung und viel Training notwendig. Das Antreten ist für uns aber auch eine Frage der Ehre. Immerhin haben wir einen gewissen Heimvorteil“, erklären die Fünf unisono.

Beim Bewerb, der an einem Tag durchgeführt wird, gilt es, einen theoretischen und einen praktischen Teil zu meistern. Die Bewerber sind gefordert, 15 Fragen, die aus insgesamt 240 Fragen gezogen werden, richtig zu beantworten. Weiters müssen sie zeigen, dass sie insgesamt 13 Knoten und vier Bünde beherrschen.

Mit der Zille 400 Meter stromaufwärts

Besonders spannend gestaltet sich der praktische Teil. Hier sind Kraft, Ausdauer und Geschick mit der Zille gefordert. Einmännisch wird 400 Meter stromaufwärts gestangelt. Dort muss Schwimmholz – symbolisch für eine zu rettende Person– aufgenommen werden. Danach drehen die Starter die Zille mittels Ruder stromabwärts und müssen diese durch drei Zillengassen steuern. Weitere Herausforderungen folgen mit dem An- und Ablegen an Schwemmerbalken und Wasserfahrzeug, dem Umfahren der Wendeboje und der Fahrt durch zwei Zillengassen ins Ziel. Das Ganze natürlich möglichst schnell, denn prozentuell zur Spitzenzeit muss eine gewisse Zeit erreicht werden.

„Die größte Herausforderung bei der Fahrt wird die Donau sein und die Frage, wie viel Wasser sie führt“, erklären Ewald Schaurhofer und Andreas Hiesberger. Auch der Ostwind könne die Aufgabe schwieriger machen. Dennoch hoffen alle Fünf auf ein positives Ergebnis und dass sie – alle bei ihrem ersten Antritt – auch gleich das Goldabzeichen in Empfang nehmen können.

Weitere Infos über den Landeswasserdienstleistungsbewerb gibt es übrigens unter www.ardagger2018.at.