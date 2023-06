Großprojekt NÖ Donauradweg 3.0: Startschuss im Mostviertel

„Durch die positive Entwicklung des Radtourismus der letzten Jahre ist es uns ein Anliegen, den Donauradweg weiterhin attraktiv zu gestalten und auch das Umland intensiver miteinzubinden“, sagt Geschäftsführer Bernhard Schröder von der Donau Niederösterreich Tourismus GmbH.

Bei einem ersten Abstimmungstermin wurden nun die Grundlagen für die weitere Projektarbeit in der Region Moststraße besprochen. Das Konzept umfasst Kommunikationsmaßnahmen (Storytelling, Kartografie, Grafik, Gestaltung und Produktion von Pylonen, Werbemittel, diverse Marketingmaßnahmen off- und online), ein touristisches Leitsystem (Beschilderung und Informationstafeln) und Infrastrukturmaßnahmen (Verschönerung von Rastplätzen, etwaige bauliche Optimierungsmaßnahmen an der Strecke etc.).

„Diese Maßnahmen sind erste Vorschläge und Ideen. Ob und was konkret umgesetzt wird, wird sich im Laufe der Projektentwicklung gemeinsam in Abstimmung mit der Donau Niederösterreich und den Gemeinden sowie LEADER-Regionen entlang des gesamten Donauradwegs entscheiden. Das Projekt braucht niederösterreichweite Abstimmung, denn nur so kann ein optimales Gesamtbild und Erlebnis für den Gast entstehen“, sagt die Geschäftsführerin der LEADER-Region Tourismusverband Moststraße, Maria Ettlinger.

Sieben Gemeinden in der LEADER-Region Moststraße geben mit der Gründung einer Arbeitsgemeinschaft quasi den Startschuss für das Projekt „Donauradweg 3.0“ in Niederösterreich: Neustadtl an der Donau, St. Pantaleon-Erla, Ardagger, Strengberg, Wallsee-Sindelburg, Ennsdorf und St. Martin-Karlsbach, wobei die längsten Streckenabschnitte in den Gemeinden Neustadtl an der Donau mit 14,7 km und St. Pantaleon-Erla mit 12,55 km liegen.

Geschäftsführer der ARGE wird der Bürgermeister von St. Pantaleon-Erla, Roman Kosta. „Ich bin überzeugt, dass der Donauradweg enorm wichtig für den Tourismus bei uns in der Region und in unserer Gemeinde ist. In St. Pantaleon führt er durch das wunderschöne Augebiet, das die Radfahrerinnen und Radfahrer besonders schätzen.“

Die LEADER-Region Tourismusverband Moststraße wird die für das Projekt notwendigen Marketingmaßnahmen mit einer Förderung in der Höhe von 70 Prozent der anfallenden Kosten wesentlich unterstützen. „Im Hinblick auf die Niederösterreichische Landesausstellung 2026 wollen wir selbstverständlich auch den Donauradweg für unsere Gäste möglichst attraktiv gestalten“, sagt Moststraße-Obfrau Michaela Hinterholzer.