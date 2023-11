Medizinische Versorgung in Viehdorf gesichert

Feierstimmung war in Viehdorf am vergangenen Freitag angesagt. Bettina Rathgeb, Nachfolgerin als praktische Ärztin von Franz Sturl in Viehdorf, eröffnete ihre Praxis inklusive Hausapotheke in Hainstetten. Seit Montag dieser Woche kümmert sie sich in den neuen, modernen Räumlichkeiten um das Wohl der Bevölkerung.

Viele Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter, Nachbarinnen und Nachbarn sowie Vertreterinnen und Vertreter der ausführenden Firmen, Gemeinde und Pfarre gratulierten und wünschten mit diversen Geschenken alles Gute. Umgesetzt wurde der Bau in kürzester Zeit. Nach dem Kauf der Liegenschaft im Herbst 2022 starteten die Arbeiten im Frühjahr.

„Wir freuen uns gewaltig, dass wir eine Nachfolge für Franz Sturl gefunden haben. Bettina Rathgeb war die beste Bewerberin. Das Werk ist vollendet und gelungen“, zeigte sich Bürgermeister Franz Zehethofer erleichtert.

Er dankte den Grundstückseigentümern für das Ermöglichen des Projektes. Die Praxis sei modern und zweckmäßig, verfüge auch über eine PV-Anlage und eine E-Tankstelle. Energieeffizientes Bauen habe eine große Rolle gespielt. Den Außenbereich hinter der Ordination gestaltete die Landjugend im Zuge des Projektmarathons. Dank sprach Zehethofer auch der Straßenmeisterei Nord, dem Gemeinderat für die einstimmigen Beschlüsse, den Nachbarn für ihr Verständnis während der Bauzeit und den ausführenden Firmen aus. Nicht zuletzt dankte der Ortschef Ärztin Bettina Rathgeb für ihren Schritt Richtung Viehdorf.

Die Gesamtkosten betrugen etwas mehr als eine Million Euro. „Das ist eine langfristige Investition. Die ärztliche Versorgung ist uns sehr wichtig“, führte Zehethofer weiters aus.

„Haben uns gleich gut verstanden“

Große Freude herrschte bei Bettina Rathgeb. „Ich habe im Februar 2022 die Ausschreibung gesehen, dann hat es erste Gespräche gegeben. Die Gemeinde hat an einem Strang gezogen, wir haben uns gleich sehr gut verstanden“, erinnert sich die Allgemeinmedizinerin zurück. Im Zuge der Eröffnungsfeier präsentierte sie auch ihr Team, das künftig vor Ort sein wird. „Ich freue mich, dass ich in Viehdorf bin und habe diesen Schritt noch keine Sekunde bereut“, fügte Rathgeb, die zuletzt provisorisch in der ehemaligen Praxis von Franz Sturl ordinierte, hinzu.

Musikalisch umrahmte ein Saxophon-Ensemble der Musikschule Ybbsfeld die Feier. Pfarrer Lorenz Pfaffenhuber segnete zudem die Räumlichkeiten und ein Kreuz, das Rathgeb als Geschenk erhielt.