Erneut Fahrzeugbrand im Bezirk Amstetten .

Am Pfingsmontag kurz vor Mittag ereignete sich im Gemeindegebiet von Aschbach ein Fahrzeugbrand. Der Lenker konnte sein Fahrzeug noch auf das Bankett bringen, bevor dieses in Vollbrand stand. Der Brand war kurz darauf so aufgedehnt, dass sogar die Stoßdämpfer explodierten.