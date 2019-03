Der Gemeinderat hat die Baulandmobilisierungsaktion um zwei Jahre verlängert. Die Kommune bietet ja Grundbesitzern, die über freie Flächen im bebauten Gebiet verfügen, eine Förderung von 5.000 Euro, wenn sie diese veräußern und einer raschen Bebauung zuführen.

„Wir haben auf diese Weise bereits sieben brachliegende Parzellen im Ortskern verwerten können. Man sieht also, dass ein positiver Anreiz durchaus etwas bewirkt“, freut sich Bürgermeister Martin Schlöglhofer.

Insgesamt hat die Gemeinde Aschbach rund 27 Hektar Baulandreserven, die über die Jahrzehnte gewidmet, aber nie bebaut wurden. Auf dieser Fläche könnte man etwa 260 Einfamilienhäuser errichten. „Mit jedem Grundstück, das durch die Mobilisierungsaktion verwertet wird, fließt auch ein Teil der Aufschließungskosten zurück, für die die Gemeinde ja schon in Vorleistung getreten ist“, betont Schlöglhofer.

Geld für weitere 13 Liegenschaften

Im Fördertopf der Gemeinde ist noch genug Geld, um an 13 weitere Grundbesitzer, die Flächen verkaufen, 5.000 Euro auszahlen zu können. In Sachen Bauland tut sich aber auch sonst Bedeutendes in Aschbach. Die Gemeinde selbst hat an der Wallseer Straße ein rund 9.000 Quadratmeter großes Grundstück von der Familie Beranek erworben. Gemeinsam mit Franz Pabst, dem eine angrenzende Fläche gehört, hat die Kommune inzwischen ein Bebauungsprojekt gestartet. Geplant sind auf dem Areal vor allem Einfamilienhäuser. 20 Grundstücke werden vorerst parzelliert.

Aber auch die Genossenschaft Siedlung verfügt in diesem Bereich über Flächen und will darauf Reihenhäuser errichten.

„Alles zusammengenommen sprechen wir von einem Areal von 3,5 Hektar in Ortsnähe. Damit stellen wir sicher, dass auch künftig in Aschbach ausreichend Gründe für unsere jungen Bürger aber auch für Zuzügler vorhanden sind “, sagt Schlögl hofer.