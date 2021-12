Kulturverein 361° plant ein fulminantes Programm

Mit dem großartigen Start im Sommer mit dem Pixner Projekt hat der Kulturverein 361° einen großen Schritt in die kulturelle Oberliga geschafft und er zählt schon jetzt zu den bedeutenden Kulturanbietern des Mostviertels.

Peter Hofmayer und Alois Aichberger zaudern nicht. Wenn sie etwas anpacken, machen sie es richtig. Die beiden verantworten für 2022 ein fulminantes Programm in der Gemeinde Aschbach und legen bemerkenswert los. Keine Frage, soll es doch mit Spezialitäten glänzen. Mit großartigen Künstlerinnen und Künstlern soll das Publikum begeistert werden. So sorgt gleich der Start mit der Formation „Tris“ (Monika Dörfler, Piano, Josef Wagner, Bass, Rainer Deixler, Drums) für einen Paukenschlag. Das Musikprojekt „Endangered Species“, das auf die Gefährdung bedrohter Tierarten auf dieser Erde auf unkonventionelle Art aufmerksam macht, stellt die Schönheit, die Vielfalt und die Lebendigkeit in den Mittelpunkt. Das „klassische“ Jazztrio und die Autorin und Biologin Andrea Grill, die zu den Stücken wunderbare Gedichte geschrieben hat, die sie mit der Musik verweben wird, gastieren am 26. März im Pfarrsaal.

Wie ein Herzensanliegen klingt es, wenn das Veranstalter-Duo über die Musikkapelle „So&So“ und ihrem Programm „Nua ned hudln“ spricht. Ob Volksmusik, Klassik oder Reggae, gespielt wird alles, was Spaß macht. Sie gastiert am 14. Mai im Arkadenhof des Landgasthauses Berndl in Krenstetten. Das ist ein Ort, wo Musik und Natur, Historie und Moderne zu einem wunderbaren Gesamterlebnis verschmelzen.

Am 8. Juli kommt der Film „Halbmännerwelt“ im stimmungsvollen Pfarrgarten zur Aufführung. Die Musik zum Film lieferten zwei Mitglieder der Aschbacher Band „Palm Beach Drive“, die im Anschluss an den furiosen Film den Sommerkino-Abend musikalisch ausklingen lassen. Am nächsten Tag gibt es ein besonderes Schmankerl für Menschen mit Humor: Stermann & Grissemann lesen und spielen Loriots „Dramatische Werke“ unter dem Motto „Das Ei ist hart!“.

Das Herbstprogramm ist gespickt mit einem Auftritt von „Christoph Moschberger & Da Blechhaufen“ am 6. Oktober in der Sporthalle und am 23. Oktober mit „Die Strottern“, die schon heuer auftreten sollten, aber, leider nicht mehr auftreten konnten. Für großartige, musikalische Sternstunden ist gesorgt. An allen Ecken und Enden von Aschbach und darüber hinaus ist Kultur spürbar und fühlbar.

Für alle, die noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk sind: ein heißer Tipp – Kulturprogramm 361°.