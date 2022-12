Kulturverein 361°: Vielfalt und Denkanstöße

Das Kulturprogramm von 361° startet am 18. April mit dem Anita Obwegs Quartetto, das mit einer kunstvollen Instrumentierung und einem bunten Stilmix zu punkten vermag. Weiter geht es mit einer Reise durch die Musikgeschichte. Das Konzert am 29. Mai mit dem Ballot Quartett, das den Titel „Haydn meets Piazzolla“ trägt, wird im Arkadenhof des Landgasthauses Berndl in Krenstetten nicht nur Kammermusikfreunde begeistern.

Mit Spannung darf man den Auftritt von Konstantin Wecker erwarten. Am 1. Juli wird der populäre Liedermacher im Pfarrgarten mit seinem langjährigen Bühnenpartner Jo Barnickel das Programm „Solo zu zweit“ darbieten und einen Streifzug durch sein 50-jähriges Schaffen geben. An zwei Abenden möchte der Kulturverein mit speziellen Beiträgen für Denkanstöße um das 1.200-Jahr-Jubiläum der Gemeinde sorgen. So steht am 14. August ein außergewöhnliches Spektakel an. „Hinschauen statt Wegschauen“, so das Motto dieses Abends, wenn die Betontürme in ein Meer bunter Farben getaucht werden und zudem die Musikkapelle aufspielt.

Am 18. November lädt man zum Podiumsgespräch mit Alois Schörghuber. An diesem Abend stehen die verschiedenen Motive der Aschbacherinnen und Aschbacher, die in der Gemeinde leben, weggezogen oder zurückgekehrt sind, im Fokus. „Land:Leben:Lieben“ ist das Motto dieses Abends.

Am 6. Oktober wird zu einer „Liederreise“ mit Angelika Kirchschlager und Robert Lehrbaumer in die Pfarrkirche geladen. Der Schwerpunkt liegt auf Klavier und Orgelmusik.

Ausklingen lässt man das 1200-Jahr-Jubiläum mit einer Weihnachts-Schlagertherapie in der Sporthalle am 16. Dezember. Da heißt es dann „Leise berieselt der Schnee!“.

