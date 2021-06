Ammoniakaustritt: Firmengebäude evakuiert .

In einem Firmengebäude in der Gemeinde Aschbach-Markt (Bezirk Amstetten) ist in der Nacht auf Samstag Ammoniak ausgetreten. Zehn Mitarbeiter wurden evakuiert, es gab keine Verletzten. Das Areal wurde großräumig abgesperrt.