Weiße Fahne für Feuerwehrjugend im Bezirk Amstetten

Carina Kampner, Bezirkssachbearbeiterin Feuerwehrjugend, und Bezirksfeuerwehrkommandantstellvertreter Josef Fuchsberger freuen sich: "Die gute Jugendarbeit in den Feuerwehren spiegelt sich in der hohen Teilnehmerzahl und in den guten Ergebnissen wider!"

Kampner und das Bezirksfeuerwehrkommando dankten der FF Aschbach für die perfekte Zusammenarbeit und die hervorragende Versorgung. „Danke auch an alle Bewerter. Wir gratulieren allen Jugendlichen herzlich zu den bestandenen Abzeichen und hoffen, sie auch bei den Bewerben heuer wiederzusehen. Ein Hoch auf unsere Zukunft!", sagte Fuchsberger.



Das Bezirksfeuerwehrkommando wies darauf hin, dass es heuer noch ein großes Highlight gibt: das 49. Landestreffen für Jugendfeuerwehren von 6. bis 9. Juli in Winklarn – dazu werden rund 5.000 Jugendliche aus ganz Niederösterreich erwartet.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.