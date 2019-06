NÖN: Sie sind seit 17. Juni Geschäftsführer der Asfinag Service GmbH. Welche Tätigkeitsbereiche umfasst diese neue Aufgabe?

Christian Ebner: Die Asfinag baut, bemautet und betreibt die Autobahnen und Schnellstraßen in Österreich. Für diese drei Kernbereiche Bau, Maut und Betrieb gibt es jeweils eine Gesellschaft. Gemeinsam mit meinem Geschäftsführerkollegen Stefan Siegele leite ich die Betriebsgesellschaft, die Asfinag Service GmbH. In meinen Geschäftsbereich fallen die Abteilungen Verkehrsmanagement, Elektromaschinelle Erhaltung, Netzplanung, Tunnelmanagement, Liegenschaftsmanagement und das Controlling. So bin ich zum Beispiel verantwortlich für die Verkehrsüberwachung und -steuerung in den sieben regionalen Verkehrsmanagementzentralen, das Baustellenmanagement, die Verkehrsinformation, die Wartung und Instandhaltung der etwa 115.000 Außenanlagen, die Qualitätssicherung von Services und Anlagen, die Tunnelsicherheitsverantwortung sowie die Netzentwicklung, wie etwa Anschlussstellen, Parken & Rasten oder die Pannenstreifenfreigabe.

Welche Ziele haben Sie sich für Ihre neue Tätigkeit gesetzt?

Ebner: Ich gehe mit Freude und Elan an die neue Aufgabe heran. Ich will mit Leidenschaft und Engagement zum Wohle unserer Kundinnen und Kunden an der Weiterentwicklung unseres Unternehmens mitarbeiten, um für verlässliche und sichere Mobilität auf unseren Autobahnen zu sorgen. Mir liegen das Miteinander, ein gutes Arbeitsklima und eine positive Unternehmenskultur, getragen von Vertrauen, Respekt und Wertschätzung, besonders am Herzen.

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen der Asfinag in den nächsten Jahren?

Ebner: Es braucht innovative und intelligente Lösungen für den kontinuierlichen Anstieg des Verkehrs, das steigende Mobilitätsbedürfnis und die Veränderung des Mobilitätsverhaltens der Menschen sowie die hohen Erwartungen der Asfinag-Kunden in Bezug auf Verfügbarkeit, Verkehrssicherheit und Verkehrsinformation. Hier gilt es, die Potenziale der Digitalisierung und Automatisierung zu nutzen. Wir müssen uns noch stärker vernetzen und zusammenarbeiten – national etwa zwischen Schiene und Straße oder Autobahn – und anderen Straßenbetreibern wie der Stadt Wien, wie auch international.

Stichwort 140 km/h auf Österreichs Autobahnen – im Bezirk Amstetten gibt es eine Teststrecke, die nicht von allen gut geheißen wird. In Zeillern etwa hat der Gemeinderat eine Resolution dagegen verabschiedet. Halten Sie eine Anhebung des Tempolimits für zeitgemäß und sinnvoll?

Ebner: Das Autobahn-Tempolimit von 130 km/h stammt aus den 1970er-Jahren. Straßeninfrastruktur und Autos selbst sind seitdem um ein Vielfaches sicherer geworden. Das Mobilitätsbedürfnis ist stark angestiegen. Die Tempo-140-Begleituntersuchungen ergaben keine Auffälligkeiten beim Thema Verkehrssicherheit oder Umwelt. Die Durchschnittsgeschwindigkeiten der Pkw nahmen auf dieser Teststrecke zwischen zwei und vier km/h zu. Die Zahl der Unfälle lag mit vier sogar deutlich unter den Jahren 2017 oder 2016 mit jeweils 17. In punkto Luftgüte wurde an den Messstationen kein Einfluss auf Feinstaubkonzentration oder sonstige Grenzwert-Überschreitungen erkannt. Es wurden zudem auch die Emissionen, die Abgase direkt an einem repräsentativen Fahrzeugkollektiv, vom Pkw bis zum Schwer-Lkw erhoben. Bei diesen Testfahrten konnten nur marginale Zunahmen bei Kohlendioxid CO2 und Stickoxiden NOx um ein bis zwei Prozent festgestellt werden. Beim Lärm liegen die Änderungen unter 0,6 Dezibel. Wie es mit Tempo 140 weitergeht, wird die neue Bundesregierung entscheiden.

Stichwort autonomes Fahren – technisch möglich könnte das ja durchaus schon in 10, 20 Jahren sein: Ist diese Zukunftsvision bei der Asfinag bereits ein Thema und wenn ja, wie wirkt sich das auf die Service GmbH aus?

Ebner: Vernetztes und automatisiertes Fahren ist ein branchenübergreifendes und internationales Thema. Bereits in den letzten Jahren hat die Asfinag aktiv in internationalen Gremien und Arbeitsgruppen mitgearbeitet. Die Asfinag stellt auch Teststrecken für die Automotive-Industrie zur Verfügung. Dem Verkehrsmanagement kommt in Zusammenhang mit kooperativem, vernetztem und automatisiertem Fahren große Bedeutung zu. Durch die neuen Technologien ergeben sich neue Verkehrssteuerungsmöglichkeiten, die wesentlichen Einfluss auf Verkehrssicherheit und Verfügbarkeit des Straßennetzes haben können. Die Asfinag bekommt die Chance, sowohl das ganze Fahrzeugkollektiv zu steuern als auch individualisierte Infos an vernetzte und automatisierte Fahrzeuge zu senden. Auch der Empfang von Daten aus den Fahrzeugen wird eine wichtige Rolle spielen. Auf dem Weg zur Vollautomatisierung mit hoher Durchdringungsrate wird es eine längere Phase mit Mischverkehr geben. Es ist zu erwarten, dass automatisierte und konventionelle Fahrzeuge deutlich unterschiedliche Verhaltensmuster im Straßenverkehr zeigen werden. Daher stellt diese Phase aufgrund der Inhomogenität des Fahrzeugkollektivs eine große Herausforderung dar. Bis zur Vollautomatisierung, also dass der Lenker zum Beispiel auf der Fahrt Zeitung lesen kann, ist es allerdings noch ein weiter Weg.

Bei all den Herausforderungen: Wie schalten Sie privat ab?

Ebner: Ich bin ein Familienmensch. Ich bin glücklich verheiratet und versuche, so viel Zeit wie möglich mit meiner Frau und meinen 3 Kindern Hannah (18), Elias (16) und David (12) zu verbringen. Ich genieße die Ruhe in unserem Garten und freue mich, wenn ich bei unserem Biotop einfach nur die Seele baumeln lassen kann. Als Ausgleich zum stressigen Beruf gehe ich regelmäßig laufen.