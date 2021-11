Bezirk Amstetten: 15 illegal eingereiste Personen aufgegriffen

Tatsächlich trafen die Polizeibeamten dort auf 15 Personen an, die in Österreich um Asyl ansuchen wollen. Sie wurden in der Folge zur Polizeiinspektion Amstetten transportiert und dort die Festnahme nach § 40 BFA/VG ausgesprochen. Einige begleitete Minderjährige wurden anschließend nach Traiskirchen, die restlichen Personen nach Schwechat gebracht.

Die Asylwerber machten keine Angaben zu ihrer zurückgelegten Reiseroute. Sie erklärten lediglich an mit mehreren Pkws mitgefahren zu sein.