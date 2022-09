Pumptrack in Seitenstetten ist fertig

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Beim Bauhof steht Jung und Alt seit Kurzem der einzige Pumptrack im Bezirk Amstetten zur Verfügung. Er besteht aus vielen asphaltierten großen und kleineren Hügeln und fordert von den Radlern Geschicklichkeit, Gleichgewichtssinn und Reaktionsschnelligkeit. Obwohl noch gar nicht offiziell in Betrieb genommen, wird er schon fleißig genutzt.

Dass der Pumptrack errichtet wurde, geht auf eine Initiative des Motorsportclubs zurück, der sich dafür stark machte, dass die Gemeinde sich im Jahr 2021 an einem Gewinnspiel des Mountainbike-Magazins Lines und der Firma Alliance-ASE beteiligte. 4.334 Stimmen beim Publikumsvoting brachten Seitenstetten den Sieg.

Kostenlos war der Pumptrack für die Gemeinde aber natürlich trotzdem nicht. „Wir mussten ja den Grund zur Verfügung stellen und haben dafür das Areal beim Bauhof angekauft. Ursprünglich hätte er schon im Herbst 2021 errichtet werden sollen, aber da das Areal im HQ 30-Bereich liegt, brauchte es wasserrechtliche Genehmigungen, die länger gedauert haben. Und wir mussten auch Auflagen erfüllen“, berichtet Bürgermeister Johann Spreitzer. Unter anderem hat die Gemeinde Teile eines offenen Grabens verrohrt. Sie hat auch die zu vorbereitenden Erdarbeiten erledigt und das Areal geschottert. Insgesamt rund 50.000 Euro hat die Gemeinde investiert, knapp die Hälfte der Gesamtkosten.

„Da werden auch einige Profi-Fahrer zu uns kommen, um zu zeigen, was auf dem Rundkurs alles möglich ist“

„Damit waren wir im Frühjahr fertig, aber da hat dann die Firma einen zu vollen Terminkalender gehabt. Im Sommer hat es aber jetzt endlich gepasst. Die Firma hat die Hügel moduliert und zuletzt eine acht Zentimeter dicke Asphaltschicht aufgetragen“, berichtet der Ortschef. Rund um die Strecke gibt es einen zweieinhalb Meter breiten Sturzraum. Die offizielle Eröffnung des Seitenstettner Pumptracks wird am 8. Oktober mit einem kleinen Fest über die Bühne gehen. „Da werden auch einige Profi-Fahrer zu uns kommen, um zu zeigen, was auf dem Rundkurs alles möglich ist“, kündigt der Bürgermeister an.

