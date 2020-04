Keine neuen Infektionen im Bezirk Amstetten .

Gute Nachrichten gibt es vom Gesundheitsministerium. Die Zahl der Covid-19-Infizierten ist mit Stand Mittwoch, 22.4., 10 Uhr, im Bezirk Amstetten mit 284 gleich wie am Vortag. In Waidhofen an der Ybbs ist die Zahl der Infektionen mit 23 ebenfalls stabil. Die Zahl der Menschen, die wieder gesund sind, erhöht sich dafür täglich. So meldet etwa die Gemeinde Seitenstetten, dass alle fünf Betroffenen wieder genesen sind. Die positive Entwicklung und die Lockerung der Corona-Maßnahmen nimmt in Amstetten nun auch die Caritas zum Anlass, ihren Secondhand-Shop wieder zu öffnen.