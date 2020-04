Auch Neustadtl und Behamberg melden Erkrankte .

224 Personen sind laut Gesundheitsministerium mit Stand Montag (6.4.),11 Uhr, im Bezirk seit Beginn der Krise mit dem Coroanvirus infiziert worden. Von Sonntag auf Montag wird ein Anstieg um sechs Erkrankte gemeldet. Vielleicht ein kleiner Lichtblick, denn das sind weniger, als an den Tagen zuvor. Die Zahl der Gemeinden, die im Bezirk noch Coronafrei sind, wird indessen immer geringer. Auch Neustadtl meldet nun den ersten Fall. In der Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs ist der Stand mit 22 Infizierten seit Tagen konstant.