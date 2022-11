Lemo-Konzert in Amstetten: Abend der Emotionen

Seit seinem Durchbruch als Musiker im Jahr 2014 mit dem selbstgeschriebenen Lied „Vielleicht der Sommer“ und der Auszeichnung zum Songwriter des Jahres mit „Der Himmel über Wien“ 2017 zählt Lemo zu den Fixsternen im österreichischen Pop-Geschäft.

Seine Fangemeinde wartete sehnsuchtsvoll nach seinem Debüt „Stück für Stück“ aus 2016 auf einen neuen Longplayer. Am Samstag war es dann so weit. Eröffnet wird der Abend in der Halle mit knapp vierhundert Fans zunächst von Gastmusiker Dave McKendry, der mit seiner epischen Stimme und seinem Charme auf den Abend einstimmt. Als „Lemo die Bühne betritt und ein Lichtgewitter startet, herrscht große Begeisterung und Freude beim bunt gemischten Publikum. Lemos ganz spezielle Erscheinung, seine feinen und leicht kritisch angehauchten Statements, aber vor allem seine Songs berühren Herz und Seele. Packende Songs von seinem neuen Album wie „Souvenir“, „Analoge Revolution“, „Schwarze Wolken“ oder „Chamäleon“ und seine bekannten Hits sorgen für pure Begeisterung.

Am Ende und nach auf schönste Weise interpretierten „Zeitstudien“ zwischen melancholischen Balladen und fetzigen Rocksongs wird das entzückte Publikum in die Nacht entlassen.

