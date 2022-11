Trauercafé in Amstetten: Entlastend und bereichernd

Nicht allein mit der Trauer sein, sondern sich mit Gleichgesinnten austauschen zu können und miteinander wieder ins Leben zu finden, dies möchte die Caritas mit dem Trauercafé in Amstetten ermöglichen. „Wir sind sehr dankbar, dass uns Reinhard Bertl in seinem Café Exel, im ersten Stock, die Möglichkeit dazu gibt, dieses so wichtige Projekt verwirklichen zu können“, berichtet Manuela Schwabe, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, Palliativfachkraft, Familientrauerbegleiterin und Koordinatorin des Mobilen Hospizdienstes der Caritas Region Amstetten Stadt. „Denn wir wollten bewusst keinen anonymen Ort dafür, sondern einen Platz, an dem wir zwar unter uns sein können, aber dennoch das Alltagsleben mit eine Rolle spielt.“

Im Rahmen des Trauercafés besteht die Möglichkeit für trauernde Menschen, sich in zwangloser Atmosphäre zu begegnen, Erfahrungen auszutauschen, sich gemeinsam zu erinnern, zuzuhören und gehört zu werden. Die Besucherinnen und Besucher werden dabei von Schwabe und ihrer Kollegin Sandra Mellek – Hospizkoordinatorin der Caritas Region Amstetten Land – begleitet bzw. angeleitet. Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.

„Vor drei Jahren wurde in St. Pölten ein Trauercafé installiert und sehr gut angenommen, weil es aber nicht allen Menschen möglich ist, in die Landeshauptstadt zu fahren, haben wir uns dazu entschlossen, ein solches auch in Amstetten ins Leben zu rufen“, sagt Schwabe.

Nichts ist mehr, wie es war

Bewusst wurde für das monatliche Treffen ein Vormittag gewählt, damit man auch gut mit den Öffis anreisen kann. „Der Tod eines geliebten Menschen verändert unsere Welt von einem Moment auf den anderen vollständig. Nichts ist mehr, wie es war“, erklärt Schwabe. Trauer sei eine natürliche Reaktion darauf, das Bemühen der Seele, das Geschehene zu begreifen. „ Die Wege der Trauer mögen sehr individuell sein und doch gibt es Gemeinsamkeiten, deren Austausch entlastend und bereichernd sein kann. Unser Trauercafé soll die Möglichkeit dazu bieten.“

