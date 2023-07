Ostarrichi-Jugendtheater spielte den „Jedermann“ im neuen Gewand

Das Ostarrichi-Jugendtheater ist eine christliche Theatergruppe, die seit 2005 besteht. Begonnen hat es als reines Kindertheater, das sich mittlerweile zu einem Theater für Jugendliche und junge Erwachsene entwickelt hat. Ein Großteil der Schauspieler des Ostarrichi-Jugendtheaters kommt aus der Region. Manche Darsteller und Zuseher sind von Anfang an dabei und buchstäblich mit der Theatergruppe aufgewachsen. „Unsere Theatergruppe soll eine sinnvolle Beschäftigung für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien sein. Wir versuchen, Theater mit einer Botschaft für die Gegenwart zu machen“, berichtet Leiterin Evelyn Ertl-Egger. Der Aufführung gingen eine dreiwöchige Vorbereitungsphase und ein Workshop voraus, der unter dem Motto „Erhaltung der Schöpfung“ stand. In diesem werden christliche Werte und ein wertschätzender Umgang miteinander vermittelt.

Handlung in die Gegenwart geholt

Jedes Jahr finden im Sommer zwei Aufführungen auf dem historischen Theaterplatz im Schlosspark Haagberg statt. Die dort angelegte Grotte wurde schon im 19. Jahrhundert für Theateraufführungen genützt, als der Kunstmäzen Friedrich Freiherr Dobner von Dobenau Großgrundbesitzer in Haagberg war. Das Stück „Jedermann“ wurde nach 2013 und 2014 heuer bereits zum dritten Mal aufgeführt. In der Hauptrolle als „Jedermann“ glänzte wie schon vor zehn Jahren Josef Franz Ertl. Sebastian Streißelberger spielte die Figur „Die guten Werke“. Florian Gumpenberger verkörperte die Figur „Glaube“ und Anika Stöger den „Tod“. In der heurigen Neuinszenierung wurden die Figuren in moderner Kleidung dargestellt, um dem Publikum die Handlung verständlicher zu machen. Aus demselben Grund wurde die Figur des Jesus (gespielt von Alexander Stöger) mit eingebunden. Das Theaterstück wurde mit Tanzeinlagen aus dem Stück „Son of God“ der Lobpreistanzgruppe „Worship-Tanz“ verwoben, das voriges Jahr im November zur Aufführung kam. Beim Worship-Tanz sind neue Teilnehmer jeder Altersgruppe und auch Anfänger herzlich willkommen. Bei Interesse kann man sich bei Evelyn Ertl-Egger unter der Nummer 0676/3208163 melden.