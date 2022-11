23-Jähriger hatte Raubüberfall in Amstetten erfunden

Bei den Erhebungen kamen den Beamten rasch Zweifel an der Schilderung des 23-Jährigen. Zum einen konnte er nur einen Täter, diesen dafür beinahe exakt beschreiben. Bei den übrigen konnte er sich hingegen auf überhaupt keine Einzelheiten erinnern. Zum anderen fand sich in dem Lokal in dem sich das Opfer angeblich bis 1 Uhr aufgehalten hatte, niemand wirklich an den jungen Mann erinnern.

Wir hatten berichtet:

Raubüberfall in Amstetten Vier Jugendliche bestahlen und bedrohten 23-Jährigen

Da es im Bereich Wiener Straße mit der Kreuzung Bahnhofstraße, wo der Überfall passiert sein soll, zwei Objekte mit Videoüberwachung gibt, haben die Kriminalisten auch die Aufnahmen gesichtet. Im Zeitraum von mindestens einer halben Stunde vor und 15 Minuten nach der Tatzeit waren weder das Opfer noch eine Gruppe von vier Personen zu sehen.

Als die Polizisten den 23-Jährigen erneut zur Einvernahme baten und ihn mit ihren Recherchen konfrontierten, gab er rasch zu, den Raubüberfall nur erfunden zu haben.

Er sei gegen 1 Uhr in Richtung Stadtzentrum gegangen und habe dabei bemerkt bemerkt, dass er seine Geldbörse verloren hatte. „Ich habe geglaubt, dass ich sie mit den Dokumenten leichter wiederbekomme, wenn ich einen Überfall anzeige und deshalb bin ich zur Polizei gegangen.“

Der 23-Jährige wird der Staatsanwaltschaft St.Pölten wegen § 298 StGB "Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung“ angezeigt.

