Kinderkonzert in Aschbach abgesagt

"Es fällt uns außerordentlich schwer, den ersten Programmpunkt speziell für unser Kinderpublikum, das uns sehr am Herzen liegt, und auf das wir uns bereits sehr gefreut hätten, absagen zu müssen. Dies nicht zu tun, wäre jedoch angesichts der derzeitigen Corona-Lage – besonders auch in den Kindergärten im Bezirk – schlicht unverantwortlich. Sicherheit steht für 361° und die Gemeinde Aschbach-Markt an erster Stelle", sagen Peter Hofmayer und Alois Aichberger vom Kulturverein.

Die gute Nachricht dazu: Das Kinderkonzert wird 2022 nachgeholt! Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit. Der neue Termin wird natürlich rechtzeitig bekanntgegeben.