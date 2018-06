„Für uns heißt das, dass wir den Schalter umlegen und unsere Bewerbung für das Jahr 2023 adaptieren. Erste Gespräche dazu hat es schon gegeben“, sagt Moststraßenobfrau Michaela Hinterholzer. Sehr wichtig ist für sie die Festlegung, dass die Schau 2026 auf jeden Fall im Mostviertel sein wird.

„Denn damit haben wir mit unserer Bewerbung natürlich sehr gute Karten. Gerade das Landesklinikum Mauer braucht diesen Event auch dringend, um die alten Pavillons zu erhalten und einer sinnvollen Nutzung zuzuführen“, betont die VP-Politikerin. Die Moststraße, so Hinterholzer, werde auf jeden Fall in ihren Bemühungen um den Zuschlag für die Ausstellung im Jahr 2026 nicht locker lassen.

Was die Vertreter der Stadt und der ÖBB zur Verschiebung sagen, lest ihr in der nächsten NÖN-Ausgabe.

