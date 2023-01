Werbung

„Wir haben nur mehr 20 Tage. Was dann gilt, das gilt für ganze fünf Jahre und kann erst 2028 wieder geändert werden. Geben wir gemeinsam alles, weil diesmal so viel auf dem Spiel steht, weil diesmal alles auf dem Spiel steht“, bat Landeshauptfrau und ÖVP-Spitzenkandidatin Johanna Mikl-Leitner an alle Funktionärinnen und Funktionäre um vollen Einsatz.

Im Bezirk Amstetten ist die Motivation der Kandidaten und Kandidatinnen aber ohnehin sehr hoch. Oberstes Ziel ist der Erhalt der zwei Grundmandate. Bei der Landtagswahl 2018 erreichte die ÖVP im Bezirk Amstetten 53,36 Prozent. Die Chancen dafür stehen also gut.

