Projektideen für die Landesausstellung 2026 in Mauer gesucht

Zahlreiche interessierte Vertreterinnen und Vertreter aus allen Gemeinden des Bezirks nahmen an der Auftaktveranstaltung im Festsaal des Klinikums Mauer teil. Foto: Gartler

Gemeinsam mit der Stadtgemeinde Amstetten, dem Landesklinikum Mauer und dem Organisationsteam der Niederösterreichischen Landesausstellung lud die LEADER-Region Tourismusverband Moststraße mit Obfrau Michaela Hinterholzer am Dienstagabend, 27. Juni, zur Auftaktveranstaltung in den Festsaal des Landesklinikums Mauer ein. Unter dem Arbeitstitel „Wunder Mensch: Seelische Gesundheit im Wandel der Zeit“ will man Einheimische, Nachbarn und Gäste einladen, den Lebensraum Moststraße mit neuen Augen zu betrachten und die kulturtouristische Qualität in der Region zu steigern. „Innovation, Kreativität, Unternehmergeist und Achtsamkeit sind gefragt, um die Region weiter voranzutreiben“, betonte Hinterholzer.

Die Landesausstellung 2026 will vor allem auch einen wichtigen Beitrag zur Enttabuisierung von psychischen Erkrankungen und der Entstigmatisierung der Betroffenen sowie deren Angehörigen leisten. Es wird aber auch allgemein der gesellschaftliche Umgang mit Erkrankungen in Vergangenheit und Gegenwart eine bedeutende Rolle im Konzept spielen, wie das Organisationsteam rund um den wissenschaftlichen Leiter Armin Laussegger bekannt gab. Zudem wird am Standort des Landesklinikums Mauer ein Gedenk- und Erinnerungsort für die NS-Verbrechen eingerichtet, um auch die gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen.

Die Zielsetzung der Landesausstellung ist aber noch viel weiter gesteckt: Man will das Mostviertel als Gesundheitsregion mit vielfältigen (kultur-)touristischen und gesundheitsfördernden Angeboten präsentieren. „Dazu sind wir auf der Suche nach spannenden Projektideen in den 31 Mitgliedsgemeinden und den 103 Mitgliedsbetrieben der Moststraße. Die inhaltliche Ausrichtung sollte insbesondere die Bereiche Bewegung und aktives Leben, Gemeinschaft und gute Beziehungen, Ernährung und gesunde Lebensweise sowie Spiritualität und positive Emotionen abdecken. Bis 15. September können Vorschläge abgegeben werden“, sagte Hinterholzer. „Nur mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung kann diese Landesausstellung wirklich ein Erfolg werden!“

Rund 43 Millionen Euro werden allein in den Standort Mauer für Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen bis 2026 investiert. Das betrifft vor allem die Schule für Gesundheits- und Krankenpflege, das Friedhofsgebäude, das Direktionsgebäude und die Häuser 22 und 23 (Wohngebäude). Weitere Maßnahmen betreffen die Einfriedung des Haupteingangs, Außenanlagen und temporäre Parkplätze sowie die Infrastruktur.

Hautpausstellungsfläche wird das Direktionsgebäude mit über 1.000 Quadratmetern sein, aber auch der Bereich des Friedhofs wird in das Konzept miteinbezogen. „Dabei hat der Schutz der Privatsphäre von Patientinnen und Patienten, Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort und somit eine ausgeklügelte Besucherführung oberste Priorität“, versicherte Regina Bauer, kaufmännische Direktorin des Landesklinikums. Ein eigens dafür etablierter wissenschaftlicher Beirat soll dies sicherstellen.

Landtagspräsident Karl Wilfing, der ebenfalls zur Auftaktveranstaltung ins Landesklinikum gekommen war, betonte, dass es wichtig sei, den Besuchern der Landesausstellung vor allem die Vorzüge der Region „und da gibt es viele“ näherzubringen. „Die Stärken stärken und die Schwächen schwächen“, müsse das Ziel sein. Die Niederösterreichische Landesausstellung sei seit 1960 ein Erfolgsgarant und starker Motor für regionale Entwicklung. „Dabei ist aber eine gut funktionierende Zusammenarbeit mit dem Land, der Region, der Gemeinde und insbesondere den Menschen vor Ort enorm wichtig,“