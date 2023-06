Uralte Gefängnistür kam für guten Zweck unter den Hammer

Die seit 12 Jahren aktive Sozialinitiative „Lebenstraum“ mit Gemeinderätin Ingrid Kaubeck an der Spitze unterstützt anonym, unbürokratisch und schnell in Not geratene St. Peterer Mitbürger durch Gespräche, Hilfe bei Förderansuchen oder auch in finanziellen Notlagen. Daher hatte die umtriebige Kauffrau Kaubeck die Idee, doch diesmal im Rahmen des St. Peterer Kirtags eine Versteigerung außergewöhnlicher Exponate durchzuführen. Schnell war der Wolfsbacher Manfred Lichtenberger als Auktionator für den guten Zweck gewonnen, und so kamen ein alter Barhocker mit LP als Speisekarte genauso unter den Hammer wie ein Hocker des Kabarettisten Walter Kammerhofer, drei Überraschungskoffer – unter anderem mit dem Wein „Friedhofsperle“ aus einem St. Peterer Mini-Weingarten –, eine Zinner-Tonarbeit, Elvis-Schallplatten, eine alte Kaminuhr und ein Grammophon, ein signierter Fußball sowie auch zwei VIP-Karten von Herbert Stöger für die Blau-Weiß-Arena in Linz. Das Highlight schlechthin aber stellte die Gefängnistür aus dem ehemaligen Bezirksgericht St. Peteraus dem Jahr 1856 dar, die nun dank Walter Deuschl, der altes Kulturgut besonders schätzt,nach Haag überstellt wird. Bleibt freilich die Frage offen, welchem Verwendungszweck sie dort zugeführt wird; diese Frage aber wollte der neue Besitzer ganz und gar nicht eindeutig beantworten. Hauptsache: Mehr als 2000 Euro für die Sozialinitiative „Lebenstraum“!

Versteigerung Flohmarkt in St. Peter: Alte Gefängnistür im Angebot