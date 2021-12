Harte Debatte um Gemeindefinanzen in Amstetten

Ein neues Budget beginnt mit einem gewichtigen Zitat – zumindest seit Heinz Ettlinger Finanzstadtrat ist. Diesmal bemühte er John F. Kennedy: „Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst davon reden!“

Die Stadtregierung, so der ÖVP-Politiker, habe versprochen, Amstetten besser und zum Herzstück der Region zu machen. „Nun ist die Zeit gekommen, dieses Versprechen einzulösen und weitreichende Projekte für Amstetten und die Region zu beginnen“, betonte Ettlinger. Sie umfassten mittelfristig ein noch nie dagewesenes Projektvolumen von mehr als 72,5 Millionen Euro. Davon würden 38,6 Millionen Euro im Jahr 2022 investiert.

Statt ora et labora, heißt es ora et celebra. Feiern, was das Zeug hält. Unglaublich. Gemeinderat franz dangl

Der Finanzstadtrat betonte, dass die Erstellung des Budgets keine einfache Aufgabe gewesen sei, weil sich aufgrund der Pandemie Einnahmen und Ausgaben nach wie vor schwer prognostizieren ließen. „Gerade in Pandemiezeiten sind die Gemeinden aber gefordert, Investitionen nicht zu stoppen.“

Ettlinger listete auch die Großprojekte auf, die im kommenden Jahr gestartet werden. Allen voran natürlich der Umbau des Naturbades um 19,5 Millionen Euro. Ebenfalls ein kostspieliges Vorhaben ist der Bau eines zentralen Bauhofes bei der ehemaligen Danner-Schottergrube in Greinsfurth, der rund 11,6 Millionen verschlingen wird. Im Herbst kommenden Jahres soll schließlich nach Bürgerbeteiligungsprozess und internationalem Architektenwettbwerb die Neugestaltung des Hauptplatzes starten. Dafür sind sechs Millionen veranschlagt. In Grundankäufe investiert die Stadt 9,2 Millionen Euro.

Um all diese Vorhaben zu finanzieren, werden Darlehen in Höhe von rund 18,6 Millionen Euro aufgenommen. Der Schuldenstand wird von 31,1 Millionen Ende 2021 auf 46,7 Millionen Ende 2022 steigen. Auch Rücklagen in Höhe von 6,7 Millionen werden aufgelöst. 1,2 Millionen werden aber auch neu zugeführt, womit sich mit Ende 2022 ein Rücklagenstand von rund drei Millionen Euro ergeben wird.

Zu hohe Ausgaben

für Jubiläumsfeier

Von der SPÖ gab es keine Zustimmung zum Budget. „Wir sind zwar in weiten Teilen damit einverstanden, allerdings hat es einen türkisgrünen Anstrich“, erklärte Vizebürgermeister Gerhard Riegler. Er vermisst vor allem jene 200.000 Euro, die in der Juni-Sitzung vereinbart worden seien, um die in die Jahre gekommenen Jugendplätze zu erneuern.

Vehement kritisierte der SPÖ-Politiker auch die rund 250.000 Euro, die im Budget dafür vorgesehen sind, das Jubiläum „50 Jahre Großgemeinde“ im Jahr 2022 gebührend zu begehen. „Feiern ist in Ordnung, aber in der Größenordnung schießt man da über das richtige Ziel hinaus. Wir schlagen vor, den Betrag zu halbieren und die frei werdenden 125.000 Euro in die Jugendarbeit und Jugendplätze zu investieren“, betonte Riegler.

SPÖ-Fraktionschef Helfried Blutsch hatte das Budget sorgfältig studiert und trotz Beratung mit Finanzstadtrat und Finanzdirektor waren für ihn etliche Fragen offen geblieben. Einer dieser Punkte waren die Sportsubventionen. „Die Stadtregierung hat ein Sportstrategiekonzept in Höhe von 25.000 Euro beschlossen. Wir haben schon damals gesagt, dass wir nicht daran glauben, dass sich das mit dieser Summe ausgeht. Und tatsächlich stehen im Budget jetzt 50.000 Euro drinnen“, bezichtigte er Schwarz-Grün, in diesem Punkt nicht mit offenen Karten gespielt zu haben.

Blutsch ortete zudem eine eklatante Vermehrung der „sonstigen Ausgaben“ um 1,157.6000 Euro, wobei für 900.000 Euro der Verwendungszweck nicht erkennbar sei. „Da steckt offenbar ein Spielgeld drinnen und wir werden mit Argus-Augen schauen, wofür dieses Geld der Amstettner ausgegeben wird“, kündigte er an.

SPÖ-Gemeinderat Franz Dangl sah nach Ettlingers Budgetrede gar Weihrauchschwaden durch die Pölz-Halle wabern. Doch gäbe es dafür keinen Grund. „Denn einen Schuldenanstieg wie im Jahr 2022 hat es in dem Zeitraum, den ich überblicke, bisher nicht gegeben. Die Rücklagen werden massiv abgebaut und die Verschuldung steigt massiv.“

Die SPÖ, so Dangl, habe der Stadtregierung ein Vermögen hinterlassen, das diese in nur zwei Jahren aufbrauche. „Das ist eine Entwicklung, die mich massiv beunruhigt.“ Und zur Ausgabe für die Feier des Großgemeinde-Jubiläums, formulierte der SPÖ-Gemeinderat bekannt prägnant: „Statt ora et labora heißt es ora et celebra. Feiern was das Zeug hält. Unglaublich!“

ÖVP-Kulturstadtrat Stefan Jandl wies die Kritik an den vorgesehenen Ausgaben für das Großgemeinde-Jubiläum zurück. „Es wird ein Fest von Amstettnern für Amstettner. Und die 250.000 Euro sind ja nicht nur für Feiern vorgesehen, sondern es wird auch die Geschichte der Großgemeinde in den letzen 50 Jahren in Form eines Filmes aufgearbeitet. Den werden wir zudem auch gleich für unsere Bewerbung für die Landesausstellung im Jahr 2026 nutzen können.“

„Wir schaffen Vermögen

für die Amstettner“

ÖVP-Vizebürgermeister Markus Brandstetter erinnerte daran, „dass die SPÖ im Vorjahr gefordert hat, in der Krise mehr zu investieren. Aber wenn man es dann tut, ist es auch wieder nicht recht.“ Es habe in Amstetten noch nie so eine Projektdichte gegeben, wie in den kommenden Jahren, betonte er.

Ortsvorsteher Andreas Gruber (ÖVP) hob die wichtigen Investitionen im Ortsteil Preinsbach hervor, die im Budget vorgesehen sind. „Wir haben ja einen großen Investitionsrückstand. Unter anderem haben wir seit Jahren eine Behelfsbrücke, das hat der Ortsteil nicht verdient. Es wurde unter SPÖ-Regierung auch verabsäumt, Straßen zu sanieren, das holen wir jetzt nach, und wir haben Geld für wichtige Hochwasserschutzprojekte vorgesehen.“

Grüngemeinderätin Sarah Huber hob vor allem die geplanten Maßnahmen für den Klimaschutz in Höhe von 100.000 Euro hervor, die vom Waldmanagementplan bis zur Fassadenbegrünung der Bücherei reichen.

Finanzstadtrat Ettlinger wies in seiner Antwort an die SPÖ die Kritik zurück. So seien etwa die von Blutsch kritisierten sonstigen Ausgaben mit genauen Werten hinterlegt. „Ich finde es wirklich eine Unterstellung, da von Spielgeld zu sprechen“, ärgerte sich der ÖVP-Politiker.

Dangls Sorgen um die Budgetentwicklung teilt der Finanzstadtrat nicht. „Rücklagen sind dafür da, dass man sie für sinnvolle Investitionen heranzieht. Natürlich steigen die Schulden, wenn man investiert, aber es geht nicht darum, wie hoch die Schulden sind, sondern wie man das Kapital einsetzt und was dabei für die Stadt herauskommt. Mit den Investitionen in Höhe von rund 28 Millionen (ohne Stadtwerke) schaffen wir Vermögen in Höhe von 1.200 Euro pro Kopf“, betonte Ettlinger.

So gesehen sei die prognostizierte Pro-Kopf-Verschuldung von 1.985 Euro Ende 2022 nicht besorgniserregend.