Zukunftsfragen um das Freibad Neuhofen

„Der Straßenbau ist natürlich wieder ein großes Thema, auch der Radweg nach Pumperlberg und der Kauf eines HLF2-Feuerwehrfahrzeuges für die FF Kornberg-Schlickenreith sind im Budget für das kommende Jahr drinnen“, erklärt Bürgermeisterin Maria Kogler zum Voranschlag für 2022. Diesen beschloss der Gemeinderat in der Vorwoche einstimmig. Außerdem werden der Ausbau von Güterwegen und die Außenraumgestaltung der Mittelschule anvisiert. Forciert wird auch der Ausbau der Wasserversorgung, um gegen Hitzephasen besser gerüstet zu sein. „Es ist ein eher sparsames Budget“, analysiert Kogler.

Ein nicht unwesentlicher Punkt betrifft das Freibad. Hier steht in naher Zukunft eine Sanierung an. Die Planung dafür soll 2022 starten. „Das Bad an sich und die Sanierung kosten natürlich einiges. Wichtig ist, dass wir gute Förderungen bekommen, dann werden wir uns das Bad auch weiterhin leisten können. Im Sommer wird es ganz normal in Betrieb gehen, aber dann wollen wir die Bevölkerung in Bezug auf die Zukunft einbinden. Denn eine Weiterführung macht nur Sinn, wenn man die Bevölkerung im Rücken hat“, erklärt Kogler.