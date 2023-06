Pflegescheck und Hilfsfonds

AMSTETTEN „Personalnot auf allen Ebenen, in der Wirtschaft, der Gastronomie, den Sozialberufen und eben bei der medizinischen Versorgung. Überall gibt es Herausforderungen“, sagte Landtagsabgeordneter Bernhard Ebner. Und zwar bei einem Pressegespräch zu den aktuellen Themen, mit denen sich der Landtag derzeit beschäftigt.

Ziel sei es, trotz Personalnot die bestmögliche Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Es gibt zu wenige Ärzte, auch die Teilzeitarbeit nehme hier zu, führte Ebner aus. Es gäbe einen Ärztemangel. Es müssten daher dringend mehr Ausbildungsplätze geschaffen werden. Auch die deutschen Studenten, die zu drei Viertel nach drei Jahren nicht mehr in Österreich tätig sein würden, sind Ebner ein Dorn im Auge. „Es kann nicht sein, dass wir für andere Länder ausbilden. 650 Mio. Euro kosten uns die deutschen Studenten“, rechnete der ÖVP-Politiker vor.

Mandatar Anton Kasser berichtete über den Pflegescheck. Foto: Führer

Weiteres großes Thema ist die Pflege. Hier verwies Anton Kasser auf den Betreuungs- und Pflegescheck, ein Teil des schwarz-blauen Arbeitsübereinkommens. „Wir wollen die Pflege zuhause unterstützen. Ab Pflegestufe drei gibt es 1.000 Euro, davon profitieren im Bezirk 3.500 Menschen“, sagte Kasser. Beantragbar wird der einstimmig beschlossene Scheck ab Herbst sein.

30 Millionen Euro für Gebäude in MauerI

Intensiv laufen außerdem die Vorbereitungen für die Landesausstellung, die ja 2026 im Landesklinikum Mauer stattfinden wird. Die Ausstellung findet bei aufrechtem Betrieb statt, wird aber in anderen Gebäuden stattfinden. „Das Jugendstil-Ensemble wird in vielen Gebäuden erneuert, es gehen rund 30 Millionen Euro in den Gebäudeerhalt“, berichtet Bernhard Ebner. Außerdem wird ein Denkmal zu den NS-Verbrechen errichtet.

Ein weiterer Beschluss betraf die Förderungen, die das Land alljährlich verteilt. Ein öffentlicher Bericht, der diese Förderungen zeigt, wird neu gestaltet. „So kann jeder schauen, wo die Mittel landen, wie viel zum Beispiel jede Gemeinde bekommt“, erläuterte Anton Kasser.

Ebenfalls führten die Mandatare die zentralen Punkte des Corona-Hilfsfonds aus. Nur ein geringer Teil der 31,3 Millionen Euro würde Strafen – und dann auch nur jene, die aufgehoben wurden – umfassen. Der Rest geht an Long-Covid-Patienten, Menschen mit Beeinträchtigungen von Impfschäden oder Kinder, die etwa Nachhilfe-Unterricht in Anspruch nehmen mussten. Auch Vereine können bis zu 2.000 Euro an Unterstützung erhalten, wenn sie während der Pandemie entsprechende Aktivitäten setzten. Eine Beantragung soll auch hier nach dem Sommer möglich sein.

Wichtig: Für einen Anspruch an Unterstützung aus dem Hilfsfonds braucht es Nachweise, etwa Belege.