Amstettner Kinderarzt Mischkounig mit 73 Jahren noch für Patienten da

Seit 1987, also seit 37 Jahren, führt Mischkounig seine Praxis in Amstetten. Mittlerweile betreut er schon die Enkelkinder seiner ersten Patientinnen und Patienten. „Ich bin mit Leib und Seele Pädiater und ordiniere noch immer, weil es mir ein wirkliches Anliegen ist und mir die Kinder leidtun. Denn nicht jeder kann sich einen Wahlarzt leisten“, sagte er. In der Stadt Amstetten seien aber Judith Niemann und er die einzigen Kassenärzte. Die weiteren vier Kinderärzte seien Wahlärzte. „Auch im Bezirk sind wir insgesamt nur vier Kassenärzte mit dem Fach Kinder- und Jugendheilkunde. Das ist nicht viel!“

Seit acht Jahren könnte Albin Mischkounig bereits in Pension sein, denn mit 65 Jahren läuft der Vertrag eines Arztes mit der Gesundheitskasse normalerweise aus. „Ist er auch beinahe. Doch dann erhielt ich einen Anruf der Gesundheitskasse, ob ich nicht weitermachen möchte, weil sich kein Nachfolger gefunden hat.“ Der Vertrag des beliebten Kinderarztes wurde danach alle sechs Monate verlängert und zuletzt sogar auf weitere zwei Jahre. „Am 31.12.2024 läuft er aber dann aus und noch immer gibt es keinen Nachfolger für mich, obwohl ich alles versucht habe. So kann es aber nicht weitergehen“, meint der Mediziner.

Zwischen 80 und 100 Kinder täglich

Geöffnet ist Mischkounigs Praxis im Ärztezentrum in der Nikolaus-Lenau-Straße jeweils am Montag und am Mittwoch vormittags als auch nachmittags sowie am Dienstag und am Donnerstag vormittags. Im Schnitt behandelt der Kinderarzt an seinen beiden langen Ordinationstagen jeweils zwischen 80 und 100 Kinder und Jugendliche, an den kürzeren Tagen sind es rund 50.

„Achtzig Prozent meiner Patientinnen und Patienten haben Migrationshintergrund und nicht die finanziellen Möglichkeiten, einen Wahlarzt zu konsultieren. Daher kann ich erst dann mit ruhigem Gewissen in Pension gehen, wenn klar ist, dass die Praxis auch weiterhin ein Garant für eine wohnortnahe, kassenvertragliche, fachärztliche Versorgung für sie bleibt“, sagt Mischkounig kämpferisch. „Ich höre von der Gesundheitskasse aber immer nur, dass ein Kinderarzt mit Kassenvertrag in der Stadt Amstetten ausreicht, weil ja ohnehin die Kinder- und Jugendabteilung des Landesklinikums Amstetten eine durchgehende Ambulanz bereitstellt. Ich sehe das anders. Die zweite Kassenstelle muss unbedingt auch in Zukunft gewährleistet bleiben.“

Laut Mischkounig würden zwar nach wie vor genügend Kinderärzte ausgebildet, aber nur die wenigsten sind bereit, eine Kassenstelle anzunehmen. „Die wollen sich das nicht antun. Der Großteil der Pädiater entschließt sich daher, im Spital zu bleiben oder eine Wahlarztpraxis zu eröffnen.“ Gründe dafür ortet Albin Mischkounig unter anderem im unternehmerischen Risiko, im Einzelkämpfertum, in administrativen Belastungen und im komplizierten, für viele unbefriedigenden Honorarsystem. „Der Leistungskatalog für Kinderärzte ist seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht angepasst worden. Nun sollen wenigstens nach 27 Jahren die Mutterkindpass-Honorare angehoben werden“, erzählt er.

Innovative Modelle und einfacheres Honorarsystem

Um Kassenverträge wieder attraktiver zu machen, braucht es aus Sicht des Kinderarztes innovative Modelle, Vereinfachungen im Honorarsystem und die Förderung der Lehrpraxis. Es geht mir hier in Amstetten um die Grundversorgung der Kinder. Da muss eine Lösung her!“