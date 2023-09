Das neue verzinkte Eisengeländer wurde optisch an das vorhandene Brückengeländer angepasst, entspricht so der heutigen Norm und soll ein weiterer Beitrag für einen sicheren Straßenverkehr sein. Das 50 Meter lange Geländer wurde von der Firma Metallerei Edmund Pießlinger GmbH in Zusammenarbeit mit Gemeindemitarbeiter Wolfgang Großbichler angebracht.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 17.000 Euro.