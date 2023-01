Grüne Ortsgruppe in St. Peter will parteiübergreifend Lösungen suchen

"Um die Ziele einer klimaneutralen Gemeinde zu realisieren, wollen wir parteiübergreifend nach Konzepten und Lösungen suchen, die Projekte, wie beispielsweise Energieautarkie mittels Windräder- und PV Gemeinschaften, möglich machen. Dabei ist uns Energiegerechtigkeit ein großes Anliegen", sagt Sprecher Gerhard Schaupp. "Wir leben im ländlichen Mostviertel und erkennen die Wichtigkeit nachhaltiger Agrarökonomie. Deswegen würden wir uns freuen, die Landwirtschaft als starke Kooperationspartnerin zu gewinnen."

Vorhaben denen sich die Grünen in St. Peter widmen wollen sind eine attraktive Gestaltung des Ortszentrums als grüne Begegnungszone, sowie Verkehrskonzepte, die den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und vermehrt Radfahrwege vorsehen. "Auch grüne Bildungsarbeit in Schulen soll ein zentraler Punkt sein, um die zukünftigen Generationen auf die anstehenden Herausforderungen, die der Klimawandel in den nächsten Jahrzehnten mit sich bringen wird, vorzubereiten", sagt Schaupp.

Die Grünen laden alle Bürgerinnen und Bürger ein, mit ihren Ideen einen "gestalterischen Beitrag für den Klimaschutz, ein soziales Miteinander und einer gemeinsame Zukunft in St. Peter zu leisten".

Monatliche Treffen sind geplant. Das nächste findet am 27. Jänner um 19.30 Uhr im Gasthaus Krifter statt.

Begeistert von der Neugründung ist natürlich Bezirkssprecher und Landtagskandidat Dominic Hörlzeder aus Amstetten: "Ich freue mich, dass die Grünen im Mostviertel um eine starke, motivierte Ortsgruppe gewachsen sind."

