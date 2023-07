Fernwärmenetz in Ertl wird erweitert

„Wir verlegen etwa 450 Trassenmeter Leitung und schließen 13 Häuser an die Fernwärme an. In Summe investieren wir rund 300.000 Euro in den Ausbau. Ein Anschluss kostet 14.400 € inklusive Umsatzsteuer und ohne Berücksichtigung der Förderung“, berichtet Fernwärmewerk-Betreiber Paul Latschenberger. Zu diesem Preis werde der Anschluss gegraben, die Gärten, Straßen und Wiesen würden wiederhergestellt, die Übergabestation mit Regler und Wärmetauscher installiert und der Primäranschluss erfolgen. Die Übergabestation an den bestehenden Verteiler anzuschließen und Regulierventile einzubauen, sodass eine effiziente Betriebsweise erfolgen könne, sei dann Sache der Hausbesitzer.

„Die Übergabestation wird auch von der Fernwärme gewartet, sodass unsere Kunden keine Instandhaltungskosten und keine Reinvestitionskosten für eine neue Heizung zahlen müssen. Das ist einzigartig in der Fernwärme und das gibt es bei keinem anderen Heizsystem. Bei allen anderen Heizformen müssen die Heizgeräte servisiert, gewartet und bei Defekt repariert oder ausgetauscht werden“, sagt Latschenberger. Die Anschlüsse werden natürlich rechtzeitig vor Beginn der Heizsaison fertiggestellt.

Er weist auch auf die Förderungen für einen Fernwärmeanschluss hin. Vom Bund gibt es 7.500 Euro (maximal 50 Prozent der Investitionskosten) und vom Land 3.000 Euro – insgesamt also maximal 10.500 Euro.