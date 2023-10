Abschluss der Pflege-Ausbildung in Mauer gefeiert

Aus dem Bezirk Amstetten schlossen den Lehrgang Pflegeassistenz (PA) Lisa Aigner, Marius-Lucian Dumitru, Verena Fürlinger, Dominik Gabler, Sabine Langthaler, Andrea Laskaj, Katharina Mesticka, Janine Schuller, Anna-Carina Stallecker, Renate Steinlesberger, Tina Wachauer und Lisa-Marie Weyand ab. Aus dem Bezirk Scheibbs kommen die Absolventinnen Martina Tiefenbacher und Sonja Rücklinger, und aus der Statutarstadt Waidhofen/Ybbs Hanna Hofbauer und Amra Duric. Foto: Karin Golicza/LK Mauer

Die Diplome und Abschlusszeugnisse wurden von Soziallandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner feierlich übergeben: „Die Abschlussfeier ist ein beeindruckender Meilenstein im Werdegang dieser engagierten jungen Menschen. Ihre harte Arbeit und ihr Engagement haben sich in den hervorragenden Ergebnissen der Diplom- und Abschlussprüfungen niedergeschlagen, und ich möchte allen sehr herzlich zu diesem Erfolg gratulieren. Diese Absolventinnen und Absolventen sind die Zukunft des Gesundheitswesens.“

28 Absolventinnen und Absolventen der Pflegefachassistenz und 16 Absolventinnen der Pflegeassistenz schlossen ihre Ausbildungen erfolgreich ab. „Unsere Absolventinnen und Absolventen haben hervorragende berufliche Perspektiven, die sich über ganz Niederösterreich erstrecken. Das Gesundheitswesen bietet nicht nur vielfältige und erfüllende Karrieremöglichkeiten, sondern auch eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem spannenden Arbeitsumfeld, bei dem jeder Tag neue Herausforderungen und Erfahrungen mit sich bringt“, so Teschl-Hofmeister.

Zwei Jahre dauerte die Ausbildung der Pflegefachassistenz, ein Jahr die Ausbildung zum/zur Pflegeassistent/in am Bildungscampus Mostviertel, in denen den Schülerinnen und Schülern umfangreiches theoretisches und praktisches Wissen im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege vermittelt wurde. Die Qualität der Ausbildung spiegelt sich nicht zuletzt in den Ergebnissen der Abschlussprüfungen wider: Alle 44 Kandidatinnen und Kandidaten haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, davon 17 mit ausgezeichnetem Erfolg, 18 mit gutem Erfolg und 9 mit Erfolg. Diese Abschlussfeier markiert gleichzeitig den Übergang zu einer aufregenden neuen Ära für angehende Pflegefachkräfte in der Region. Weiters bietet der Bildungscampus Mostviertel seit September die dreijährige Ausbildung zur Operationstechnischen Assistenz (OTA) an. Zudem werden Fortbildungen in der Gerontopsychiatrischen Pflege im Akut- und Langzeitbereich, Weiterbildungen der Pflege bei psychiatrischen Erkrankungen und Deeskalation und Sonderausbildungen in der Intensiv- und Anästhesiepflege und Pflege bei Nierenersatztherapie angeboten.

Gerade gestartet ist der Bachelorstudiengang der Fachhochschule St. Pölten für „Gesundheits- und Krankenpflege“ am Standort Mauer. Mit diesem wegweisenden Programm wird den Menschen in der Region Mostviertel eine weitere erstklassige Ausbildungsmöglichkeit im Pflegebereich eröffnet.