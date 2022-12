2023 im Bezirk Amstetten: Von der Schwammstadt bis zum Wolfsgehege

Die ersten Wochen des Jahres werden ganz im Zeichen der Landtagswahl stehen, doch sobald diese geschlagen ist und die Witterung es zulässt, werden in der Region viele Bauprojekte starten.

Stadtgemeinde Amstetten

Sehr viel vorgenommen hat sich die Stadtregierung. Gleich drei Großprojekte sind derzeit in Arbeit oder starten 2023: der Neubau des Hallen- und Freibades, der Neubau der Stadtpflege (zentraler Bauhof) und vor allem die Neugestaltung des Zentrums, das sich ja in eine Schwammstadt verwandeln soll mit 100 Bäumen am Hauptplatz, einem Brunnen und Sitzgelegenheiten, die die Aufenthaltsqualität erhöhen sollen. Rund 45 Millionen investiert die Stadt allein heuer in diese Projekte. Fertiggestellt werden sollen die Vorhaben im Jahr 2024, pünktlich vor der nächsten Gemeinderatswahl.

Kleinregion Ostarrichi-Mostland

Winklarn wird am Sonnenpark einen Kindergarten errichten. In Oed-Oehling will man die Kanalsanierung nach acht Jahren zu einem Abschluss bringen und investiert da nochmals 900.000 Euro.

Glasfaserausbau und die Schaffung von Wohnraum für junge Familien sind in Wallsee-Sindelburg Schwerpunkte. Auch in Zeillern gilt der Fokus der schnelleren Internetversorgung. Außerdem die Suche nach einer Pächternachfolge für das Schloss sowie Adaptierungen des Schlosses im Innen- und Außenbereich. Euratsfeld wird in den Hochwasserschutz (Bruckmühle, Planung am Zauchbach) sowie die LED-Umstellung, die Fertigstellung des Kindergartens und den Glasfaserausbau investieren. Neuhofen verfolgt Vorhaben wie Wasserleitungs- und Brunnenbau, Glasfaserversorgung und LED-Straßenbeleuchtung.

Kleinregion Donau-Ybbsfeld

In Ardagger ist die Errichtung eines Fernwärmewerks beim Schulzentrum ein wichtiges Projekt. Zukunftsweisend ist auch die beginnende Erschließung eines neuen Brunnens in der Au, der auch in Dürreperioden die Gemeinde vor Wassernot bewahren soll. In Ferschnitz sind der Ausbau der Wasserversorgung Richtung Oberleiten und die Fertigstellung des Ortsplatzes zentrale Vorhaben. Die Weiterentwicklung des Areals der ehemaligen Molkerei spielt in St. Georgen eine große Rolle. In Hainstetten (Viehdorf) errichtet man um 900.000 Euro eine Arztpraxis. Neustadtl fokussiert auf LWL-Ausbau, die Erschließung von Bauparzellen und die Verbindung der Wasserversorgungsanlagen Hößgang und Neustadtl. Der Hochwasserschutz am Trieseneggerbach und am Blindbach Richtung Oisitzmühle ist das Thema Nummer eins in Blindenmarkt , das nächstes Jahr zum Abschluss gebracht werden soll.

Kleinregion Herz Mostviertel

In Aschbach steht ein Kindergartenzubau beim Schulzentrum an oberster Stelle. Wichtige Weichen sollen 2023 aber auch für die Sanierung der bestehenden Turnhallen und die mögliche Errichtung einer neuen Sporthalle gestellt werden. In Biberbach wird vor allem in den Ausbau von Siedlungsstraßen investiert. Ertl will es 2023 nach der Fertigstellung des Feuerwehrhauses und den 100-Jahr-Feiern ruhiger angehen lassen. Investiert wird in Güterwege und die Erschließung neuer Baugründe.

In Seitenstetten startet kommendes Jahr der Umbau des ehemaligen Schwesternhauses in ein Ärztezentrum. 700.000 Euro hat die Gemeinde dafür reserviert, insgesamt wird er 3,2 Millionen Euro kosten. In Wolfsbach will man den Zubau bei der Schule zum Abschluss bringen, in St. Peter in der Au ist der Neubau des Feuerwehrhauses im Jahr 2023 das zentrale Projekt. Die Kosten in Höhe von rund drei Millionen Euro teilen sich Feuerwehr, Gemeinde und Land. In Weistrach steht der Zubau beim Kindergarten 2023 im Mittelpunkt der Investitionen. Und natürlich wird in der Kleinregion im Jahr 2023 auch kräftig gefeiert: immerhin begehen sowohl Aschbach als auch Wolfsbach ihr 1.200-Jahr-Jubiläum mit einem bunten Festreigen, der in beiden Gemeinden schon zu Silvester startet.

Kleinregion Mostviertel Ursprung

Nach einer Bauzeit von rund zwei Jahren ist die neue Veranstaltungshalle in St. Valentin , das Valentinum, nun fertiggestellt und kann seiner Bestimmung übergeben werden. Das passiert mit einer Eröffnungswoche vom 11. bis 21. Februar.

Der Tierpark Haag feiert im September sein 50-Jahr-Jubiläum. Bis zu den Feierlichkeiten wird auch das neue gemeinsame Bär-Wolf-Gehege, wofür die Gemeinde rund 700.000 Euro investiert, fertiggestellt sein.

Ende September wurde in Dorf an der Enns (Gemeinde Haidershofen ) mit dem Bau eines neuen Nahversorgers begonnen. Im Frühjahr soll der neue Spar-Markt dann schon eröffnet werden. 56 Eigentumswohnungen und einen Mehrzwecksaal der Gemeinde errichtet die Simader GmbH an der B1 in Strengberg . Um das Projekt Unterbergerhof, das sieben Gebäude umfassen wird, realisieren zu können, wurden das ehemalige Gasthaus Steinkellner und das ehemalige Kaufhaus Hödl abgerissen.

