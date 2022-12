Neue Reihenhäuser in Ertl

Das Jahr 2022 stand ganz im Zeichen des 100-Jahr-Jubiläums mit vielen Veranstaltungen. „2023 werden wir es diesbezüglich ein wenig ruhiger angehen lassen“, sagt Bürgermeister Josef Forster.

Nach dem Abschluss des Feuerwehrhaus-Neubaus stehen im kommenden Jahr auch keine Großprojekte auf dem Programm. Geplant ist allerdings die Sanierung des Güterwegs Grub auf einer Länge von etwa einem Kilometer. Rund 400.000 Euro wird das kosten und die Gemeinde hofft auf Förderungen von Land, Bund und EU. „Positive Signale gibt es, aber die letzte Zusage steht noch aus“, berichtet der Ortschef. Im Frühsommer soll Baustart sein.

Die Gemeinde hat auch noch zwei andere Güterwegprojekte in der Pipeline. Deren Verwirklichung hängt aber ebenfalls von Förderungen ab.

In der Schulstraße läuft ein Widmungsverfahren für ein neues Baugrundstück. Noch im Dezember sollen dort drei Parzellen zur Verfügung stehen. Interessenten können sich am Gemeindeamt melden.

Bürgermeister Josef Forster. Foto: Gemeinde

„Bei einem anderen Grundstück im Bereich Schnirzerlehen fangen wir gerade mit dem Widmungsverfahren an. Da geht es um sieben Parzellen und um zwei Reihenhausanlagen mit sechs und acht Häusern. Das liegt derzeit beim Raumplaner“, berichtet Forster. Der Grundbesitzer hat mit der Wohnbaugenossenschaft Kirchberg am Wagram schon einen Vorvertrag abgeschlossen. Es gibt auch schon erste Interessenten für die Bauparzellen. „Im Moment ist aber noch nichts rechtsgültig“, betont der Bürgermeister. Im Voranschlag hat man aber Geld für Infrastrukturarbeiten (Kanal und Wasser) vorgesehen.

In Ertl wird derzeit auch intensiv an einem örtlichen Entwicklungskonzept gearbeitet und die Recherchen dazu brachten interessante Zahlen zutage. „So hatten wir 1981 pro Wohneinheit 5,91 Personen, 2021 sind es nur noch 2,25 Personen und wenn der Trend so weiter geht, werden uns in 20 Jahren bei gleichbleibender Bevölkerungszahl 120 Wohnungen fehlen“, sagt Forster. Leerstände gibt es in Ertl wenig und auch kaum Baulandreserven. „Was gewidmet wurde, ist auch bebaut“, sagt Forster.

Ob noch weitere Projekte angegangen werden können, wird vom Anteil Ertls an der Gemeindemilliarde des Bundes abhängen. Da wartet man noch auf Infos. „Wir werden im Frühjahr auf jeden Fall einen Nachtragsvoranschlag machen“, sagt der Bürgermeister.

