Wunderschöner Ausblick vom Schloss Wallsee

Von links: Obmann des Museumsvereins Wallsee, Hans Wahl, Geschäftsführender Gemeinderat Klaus Nagelhofer, Bürgermeister von Wallsee, Johann Bachinger, Margaretha und Andreas Habsburg-Lothringen (5. von links) mit ihrem Sohn Alexander begrüßen Bürgermeister von St. Agatha (blaue Jacke und Geschenk) und die Gemeindebediensteten in Wallsee. Foto: NÖN Amstetten/Margit Brückner, Margit Brückner

Am Donnerstag reisten Manfred Mühlböck, Bürgermeister von St. Agatha, und Vizebürgermeister Hermann Stockinger mit 55 Gemeindemitarbeitern und Gemeindemitarbeiterinnen und ehemaligen Gemeindebediensteten mit dem Bus nach Wallsee. Gestartet wurde mit einer Besichtigung des zwischen 1965 und 1968 erbauten Laufkraftwerks Wallsee-Mitterkirchen. Das Kraftwerk liegt zwischen den Orten Wallsee in Niederösterreich und Mitterkirchen in Oberösterreich. Es ist wichtiger Lieferant von Strom aus 100 % Wasserkraft, bietet Autos, Fußgängern und Radfahrern einen Übergang über die Donau und ist mit einer Fischwanderhilfe ausgestattet.

Nach einer stärkenden Mahlzeit im Wallseerhof Pazalt gaben Margaretha und Andreas Habsburg-Lothringen eine Führung durch das Schloss Wallsee. Im Jahr 1071 wurde in einer Urkunde erstmals die Pfarre Sunilburg erwähnt, die das Schloss umgibt. Am 11.06.1895 wurden Erzherzogin Marie Valerie von Österreich, die jüngste Tochter von Kaiser Franz Joseph I. und Kaiserin Elisabeth („Sisi"), und ihr Gatte Erzherzog Franz Salvator die Besitzer des Schlosses Wallsee. Unter ihrer Leitung wurde das Schloss im Jugendstil umgestaltet und mit gotischen Elementen kombiniert. Da das Gebäude in den Jahren zuvor wenig bewohnt wurde und Reparaturen daher vernachlässigt wurden, wäre das Schloss ohne die 1895 bis 1897 erfolgte Generalsanierung nur einige Jahre später eine Ruine gewesen.

2001 übernahmen Margaretha, Ururenkelin von Kaiserin Elisabeth, und Andreas Habsburg-Lothringen das Schloss Wallsee. Seit 2007 finden in den historischen Räumlichkeiten unter anderem Ausstellungen, Hochzeiten, Feste, Weihnachtsmärkte und die berühmten Gartentage „Gartenlust Schloss Wallsee“ statt. Von den 20 bis 30 standesamtlichen Hochzeiten, die jährlich stattfinden, werden 80 Prozent im Schlosshof abgehalten. Das 7 ha große Grundstück beinhaltet einen Park, einen Turmgraben, Alleen, Anlagen, eine Reithalle und Stallungen aus den 60er-Jahren. Auch kirchliche Hochzeiten finden in der Kapelle im Schloss statt. 2004 wurde unter Margaretha und Andreas Habsburg-Lothringen das Dach des Vorschlosses saniert und im Jahr 2010 gab es größere Renovierungsarbeiten im Hauptschloss. Auf dem 35 Meter hohen Turm konnten die Besucher und Besucherinnen aus St. Agatha einen schönen Blick auf Wallsee, die Donau und die umliegenden Gemeinden erhalten. Das Schloss öffnet seine Tore für die Öffentlichkeit jedoch ausschließlich im Rahmen besonderer Veranstaltungen.

Nach der spannenden Führung durch das Schloss Wallsee gab Hans Wahl, Obmann des Museumsvereins Wallsee, noch interessante Details über das Leben der Römer bekannt. Der Ortskern von Wallsee wurde auf den Grundmauern eines antiken Römerkastells („Locus Felicis“) gebaut. Die vielen Fundstücke zeugen von der 400-jährigen Anwesenheit der Römer und die Ausgrabungen in der Römerwelt Wallsee sind Teil des Weltkulturerbes Donaulimes. Raumfüllende Projektionen im Römermuseum erweckten das spätantike Kleinkastell zum Leben und am Marktplatz Wallsee entdeckten die Gemeindemitarbeiter und Gemeindemitarbeiterinnen aus St. Agatha 2000 Jahre Geschichte mit den markanten Spuren der Römer.