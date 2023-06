ÖAAB Bezirk Amstetten besuchte das Parlament in Wien

Nationalrat Andreas Hanger begleitete persönlich die Gruppenführung und gab Einblicke hinter die Kulissen, in die Klubräumlichkeiten und Bereiche, die nicht allen Besuchern offen stehen. Die Teilnehmer konnten sich von dem gelungenen Umbau des Parlaments überzeugen und bewunderten die sanierten Räumlichkeiten und Sitzungssäle. Im Anschluss an ein kleines Mittagessen war es möglich, eine der seltenen Führungen im Bundeskanzleramt zu bekommen. Vor allem die historisch interessanten und architektonischen Besonderheiten waren sehr interessant. Natürlich wurde an diesem Tag besonders viel über den Parlamentarismus unserer Demokratie und Gesellschaft diskutiert und bei einem Einkehrschwung in der Wachau nachbesprochen.

Foto: privat