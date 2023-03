Amstettner Künstlerin holt den zweiten Platz beim Art-Award Fotowettb

Mit diesem Foto holte sich Sophia Weinbrenner den zweiten Platz. Foto: Berufsvereinigung der bildenden Künstler Österreich

Die Gewinnerinnen und Gewinner, wurden am Freitag bei der Ausstellungseröffnung im Schloss Schönbrunn bekannt gegeben. Sophie Weinbrenner ist dort mit drei Werken beteiligt. Die externe Fachjury sprach ihr den tollen zweiten Platz zu.

Weinbrenner ist seit Jahren als bildende Künstlerin tätig und leitet derzeit auch die Malakademie Amstetten. Ihre Schwerpunkte liegen in der bildenden Kunst, auf Illustration und Design sowie in der Kinder- und Jugendbuchliteratur. Neben Aufträgen arbeitet sie laufend an neuen Serien und bietet auch privaten Förderunterricht.

Derzeit beschäftigt sie sich vordergründig mit digitalen Collagen, großformatigen Acrylarbeiten im Stil des Impressionismus und Aquarellen.

„Ich bin dankbar, dass ich meine Leidenschaft beruflich ausleben kann und meine Arbeiten nun auch prämiert wurden. Neben meinen eigenen Projekten habe ich besondere Freude am Unterrichten gefunden. Junge Talente gezielt zu fördern und ihre Fortschritte zu beobachten macht mich einfach glücklich. Natürlich liebe ich es aber selbst kreativ tätig zu sein – es vergeht kein Tag an dem ich mich nicht in irgendeiner Form kreativ austobe oder male“, sagt Weinbrenner.

Die Ausstellung der Berufsvereinigung der Bildenden Künstler ist noch bis 15. März im Kunstsalon Schönbrunn, Schloss Schönbrunn, Ovalstiege 40, immer mittwochs zu besichtigen: 12 bis 15 Uhr.

