Amstetten: Zwei Bewerber für Gastronomie beim Bad noch im Rennen

Fünf Interessenten aus Niederösterreich und einer aus Oberösterreich haben sich um eine mögliche Übernahme des Gastronomiebetriebes beim neuen Bad beworben. „Das ist mehr als wir erwartet haben. Wir wissen von anderen Städten, dass sich dort bei derartigen Ausschreibungen niemand gemeldet hat“, sagt Bürgermeister Christian Haberhauer.

Er sieht den Grund dafür in den optimalen Voraussetzungen, die die Stadt für den künftigen Gastronomen schafft. „Wir stellen ja ein voll ausgerüstetes Restaurant zur Verfügung. Und das neue Bad, die Pölz-Halle und auch die Sportanlagen in diesem Bereich sind sicherlich Frequenzbringer. Dafür wollen wir aber höchste Qualität und das beste Angebot für die Amstettnerinnen und Amstettner“, betont der Bürgermeister. Es gehe der Stadt nicht darum Gewinn zu machen, aber mit der Pacht in den nächsten 20 bis 25 Jahren die Investitionskosten für das Restaurant zu refundieren.

Auflage für den Betreiber ist, dass er das Restaurant ganzjährig geöffnet hält, von Mai bis September auch jeden Tag den Kiosk im Freibereich und übers Jahr natürlich jenen im Hallenbad – wobei da zu Zeiten, in denen weniger Badegäste kommen, auch eine Versorgung mittels Automaten möglich sein wird.

Der AVB-Beirat (besetzt mit Bürgermeister, AVB-Geschäftsführer, Stadtamtsdirektorin und politischen Vertretern) hat die Bewerbungen bewertet und zwei der sechs Gastronomen eingeladen, ein konkretes Konzept für den Betrieb und die Kioske im neuen Bad vorzulegen. Im September werden sie dieses dem Gremium präsentieren, dann soll auch die Entscheidung fallen, wer den Zuschlag erhält.

Details zum Restaurant und den Kiosken

Das Restaurant (Bar/Café) wird knapp 200 Quadratmeter groß sein und im Gastraum rund 100 Sitzplätze bieten. Auf der Terrasse werden weitere 200 Sitzplätze zur Verfügung stehen.

Das Hallenbadbuffet im 1. Obergeschoß des Bades wird rund 100 Quadratmeter groß sein und etwa 50 Sitzplätze bieten. Es wird dort eine Kleinküche zur Zubereitung von Snacks geben. Bei großem Besucherandrang im Hallenbad wird Personal vor Ort sein, ansonsten werden den Gästen Getränke und Snacks in Automaten angeboten. Ein unterirdischer Versorgungsgang zwischen Restaurant und Buffet vereinfacht für den Pächter die Betreuung.

Der Kiosk im Freibad mit Kleinküche und Ausschank wird etwa 18 Quadratmeter groß sein. Auf der Terrasse werden 50 Sitzplätze zur Verfügung stehen.

Im Gebäude, in dem das Restaurant untergebracht ist, werden auch drei Vereine ein neues Zuhause bekommen: die Sportschützen, die Segelflieger und die Skifahrer des ESV Amstetten. Die Kosten für das Gastronomie- und Vereinsgebäude belaufen sich auf rund 4,5 Millionen Euro. Insgesamt investiert die Gemeinde in das neue Frei- und Hallenbad samt Freizeitpark etwa 30 Millionen Euro.

Der Bau schreitet zügig voran. So wurde zum Beispiel bereits die Säule für die Leiter installiert, mit der die Badegäste die große Rutsche erreichen können, die im Außenbereich angebracht ist und unten wieder ins Hallenbad einmündet. Das Schlussstück und das dazugehörige Becken sind auch schon sichtbar.