Amstettner Künstler in der Welt der Begierde

Die Welt der Begierde, des Unbewussten, der Wünsche und Ängste: das ist der Stoff aus dem die Surrealisten schöpften. Ihre Kunst war eine Einladung, das Seelenleben ernst zu nehmen. Bilder von albtraumhafter Intensität und rätselhaften Motiven wurden geschaffen.

Die Ausstellung mit dem weit gefassten Titel „surREAL“ in der KIAM Galerie umfasst Werke von Künstlerinnen wie Roswitha Fröschl, Gabriele Müller, Susanne Schober und Helga Neuhauser sowie von Künstlern wie Josef Hofstetter und Leopold Schober. Gezeigt werden auch intensive Arbeiten von Kunstschaffenden der Lebenshilfe. Die Zeichnungen und Malereien entführen den Betrachter in die Welt der Magie, in der es vor Symbolen nur so wimmelt, die entschlüsselt werden wollen.

So stehen Farben wie Schwarz und Weiß für die Überwindung von Gegensätzen, geöffnete Himmel symbolisieren das Eindringen in andere Welten. Es ist eine Welt voller Geheimnisse, die sich nicht immer vollständig entschlüsseln lassen. Die Auseinandersetzungen mit dem Leitmotiv spiegeln die unterschiedlichsten Zugänge. Das Offenlegen der Türen zur Fantasie, damit der Betrachter jedes Mal etwas anderes sieht, wollen die Ausstellenden mit ihren Arbeiten erreichen. Das gelingt offensichtlich.

