Beeindruckende Fotos beim Kulturherbst in Neustadtl

Die Fotografinnen und Fotografen wollten damit zeigen, was ihnen beim „Herumschleppen“ ihrer Kamera so vor die Linse gekommen ist. Und es ist eine erstaunliche Vielfalt. Die Fotoschau wurde am 27. Oktober eröffnet und ist in den Räumlichkeiten des Gemeindeamtes noch bis 1. November zu sehen. Sie ist traditionell ein Teil des Kulturherbstes „Jakob, es ist Herbst“ des Kulturspektrums Neustadtl mit Obmann Franz Schmutz.

„Die Ausstellung zeigt verschiedenste Motive und Techniken. Ein Foto sollte aber nicht nur angeschaut werden, wenn möglich schaut man in es hinein“, betonte Bürgermeister Franz Kriener anlässlich der Eröffnung und dankte Kurt Weinstabl und seinem Team für die Organisation der Fotoschau.