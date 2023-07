„Blühendes Leben“ im Bildungszentrum St. Benedikt

Sie war als Tochter einer Gärtnerfamilie schon immer mit Blumen und deren Wachsen, Blühen und Verblühen, sowie mit allem, was lebt, sich auch verändert und weiterstrebt, verbunden. Daher ist Marianne Veigl auch zeit ihres Lebens und Schaffens passionierte Blumenliebhaberin geblieben, was sich einmal mehr in ihrer Werkschau, die noch bis 5. September im BildungsZentrum St. Benedikt zu besichtigen ist, zeigt.

Dabei treten die „blühenden“ Blumen in ihren Aquarellen besonders in den Vordergrund, die sie als Gewächse voller Leben definiert und mit viel Liebe zumeist bis ins Detail ausfertigt. „Jedes Bild beinhaltet einen Schwerpunkt, die Aquarelle sind oft nicht vollflächig gestaltet, weil ich bewusst auch Raum zur Orientierung für das Auge lasse“, erklärt die Haager Künstlerin und ergänzt: „So entsteht Spannung im Bild!“

Der 1. Preis bei einer Schülerarbeiten-Ausstellung auf einer Bank hat sie animiert, Selbstbewusstsein zu entwickeln, Zeichnen wurde so ihr Lieblingsgegenstand, Malen diente ihr auch später als Selbstbestätigung: „Es tat meiner Seele einfach gut!“ Sie hat in ihrer Künstlerbiografie vieles ausprobiert, Hinterglas-, Stoff- oder auch Ölmalerei und Keramik, ihre eigentliche Faszination gilt nach vielen Fortbildungen in Malkursen ab 1995 aber nach wie vor dem Aquarell, wenngleich sie als autodidaktische und vielseitige Künstlerin auch Arbeiten in Acryl- oder Mischtechniken zeigt. „Meine abstrakten Acrylbilder weisen mitunter bis zu zehn dünne Schichten auf, die die plastische Wirkung verstärken sollen. Ich setze mich mit jedem meiner Werke intensiv auseinander, das Werk muss leben!“

Der Wunsch der Künstlerin ist es, beim Anschauen Freude zu vermitteln, Natur in all ihrer Schönheit zu zeigen, ob es nun Blumen oder Vögel sind: „Die Farben sollen leuchten, beruhigen, müssen stimmig sein, sollen gerade in unserer bewegten Zeit Ausgeglichenheit bringen!“

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten des BildungsZentrums frei zugängig, ein Kurs mit Marianne Veigl wird unter anderem am 13./14. Oktober im BildungsZentrum angeboten. Info: 07477/42885.