Blütenpracht mit Symbolvielfalt in St. Peter

Das populäre Antikriegslied „Sag mir, wo die Blumen sind ...“, wurde vom US-amerikanischen Folksänger Pete Seeger Mitte der Sechzigerjahre geschrieben. Infolge interpretierten Stars wie Hildegard Knef, Joan Baez, Vicky Leandros, Freddy Quinn oder Udo Lindenberg das Stück. Nun gibt es in der Cafégalerie Beranek eine Ausstellung mit ebendiesem Titel.

Einerseits soll damit der Blick auf den Krieg in der Ukraine gelenkt werden, andererseits auf das Verschwinden der Blumenwiesen. Mit ihrer Pracht und Vielfalt haben die Blumen die Menschen seit jeher in ihren Bann gezogen. Neben der großen Symbolkraft, sei es in Mythologie, Religion oder Politik, waren Blumen auch begehrte Statussymbole.

Bilder, die Emotionen hervorrufen

Gerade in der Gegenwart rückt die Blume als ebenso fragiler wie unverzichtbarer Bestandteil des weltweiten Ökosystems in den Fokus. Genauso wie der populäre Song rufen Blumenbilder Emotionen hervor und genau aus diesem Grund beschäftigen sich Künstler wie Josef Kern, Hubert Schmalix oder Richard Jurtitsch mit der facettenreichen Thematik.

Der Mohn steht etwa als Symbol für die Liebe. Mit ihren intensiven Farbpunkten an Getreidefeldern und Wegesrändern verkörpert die Blume wie keine zweite die Sinnenfreude des Sommers. Mohnblumen werden im englischsprachigen Raum am Revers getragen, für das Gedanken an die gefallenen Soldaten. Blumen liefern viel Stoff zum Nachdenken.